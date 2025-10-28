Despărțiri neașteptate în luna noiembrie pentru zodii. Ce nativi vor descoperi infidelitatea partenerului în 2025

Horoscopul lunii noiembrie 2025 vine cu Venus și Uranus care provoacă rupturi amoroase și scot la iveală adevăruri dureroase pentru anumite zodii.

Astrologii avertizează deci că anumite zodii vor trece prin teste de loialitate, iar pentru unii dintre nativi, descoperirea unei trădări o să marcheze finalul unei etape de viață.

Printre cele mai afectate zodii înșelate în luna noiembrie 2025 se află Fecioara, guvernată de Mercur, planeta analizei și a logicii. În perioada aceasta, nativii devin foarte atenți la fiecare gest, privire sau mesaj suspect al partenerului.

Fecioară

Nativii din zodia Fecioară observă deci orice mica schimbare, o explicație ce nu se potrivește, un telefon dat pe ascuns, o întârziere repetată. Dar nativii nu acționează impulsiv, ci preferă să adune dovezi clare înainte de confruntare.

De multe ori, adevărul se descoperă prin mijloace discrete ca verificarea istoricului online, analiza activității din rețelele sociale sau confidențe de la apropiați.

Atunci când Fecioara confirmă bănuielile, nu mai există cale de întoarcere. Despărțirea se face calm, însă definitiv. Pentru acest semn, adevărul are mereu prioritate în fața confortului emoțional.

Scorpion

Intenși și intuitivi, Scorpionii trăiesc luna noiembrie sub influența directă a lui Marte, planeta acțiunii și pasiunii. Energia amplifică neîncrederea și îi face pe nativi imposibil de păcălit.

Un ton diferit în vocea partenerului ori o privire fugară sunt dovezi suficiente ca Scoropionii să–și dea seama că ceva nu este în regulă. Ei nu au nevoie de dovezi fizice, ci simt instinctiv adevărul.

Atunci când decid să investigheze, o fac în stilul caracteristic: direct, dar cu tact. Ei pot lansa întrebări capcană sau pot verifica telefonul paretnerului, fără avertisment.

Săgetător

Săgetătorii vor trece și ei printr-o dezamăgire amoroasă, în această lună. Ei simt nevoia de claritate totală în viața de cuplu. Săgetătorii pun întrebări directe, fără menajamente, și nu se tem de răspunsuri. Pentru ei, minciuna doare mai tare ca despărțirea. Adesea, infidelitatea este descoperită în timpul unei discuții sincere, atunci când partenerul se trădează singur. Nativii Săgetător preferă să închidă capitolul de îndată ce descoperă adevărul. Ei nu se agață de relații toxice și nu privesc înapoi. Pentru ei, despărțirea nu este o tragedie, ci o eliberare.

Autorul recomandă:

Horoscopul săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu

Patru zodii trec prin transformări uriașe în sezonul Scorpionului. Nativii au parte de revelații până pe 21 noiembrie 2025