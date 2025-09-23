Horoscop RUNE până pe 28 septembrie 2025. Schimbări uriașe pentru toate zodiile.

Horoscop RUNE până pe 28 septembrie 2025

Horoscopul Runelor pentru perioada 22-28 septembrie 2025 vine cu schimbări majore pentru toate zodiile, cu urmări în plan personal, economic și emoțional. Mesajul Runelor este unul cât se poate de clar!

Rune Berbec

Runele indică o săptămână agitată, în care minciuna va avea picioare scurte. Berbecii se bucură însă și de o veste bună, care le va aduce liniștea. Este timpul pentru exprimarea dorințelor și un pas înainte, decisiv.

Rune Taur

Taurii vor avea parte de Runele divine, iar obstacolele vor dispărea. În acest timp, planurile lor vor fi tot mai realiste, în timp ce o vizită-surpriză le va oferi o nouă șansă în cariera profesională.

Rune Gemeni

Pentru Gemeni, Runele vor aduce schimbări rapide. Runele fac referire la deciziile privind finanțele, dar și la cele ce țin de viața sentimentală. Din fericire, finalul săptămânii aduce o bucurie de zile mari.

Rune Rac

Racii primesc ajutorul familiei și a prietenilor, având parte de Runa vindecării și apropierii de ordin sufletesc. Un anunț optimist le va însenina ziua.

Rune Leu

Mesajul primit de Lei va fi unul puternic, deoarece strădaniile lor nu vor rămâne în van. Runele anunță succes pe toate palierele, mai ales în zona sentimentală.

Rune Fecioară

Pentru Fecioare, Runele înseamnă provocarea momentului. Examenul echilibrului și calmului va fi greu de depășit, fiind nevoie de un control desăvârșit. Nu vă lăsați pradă impulsului.

Rune Balanță

Balanțele sunt sub Runa renașterii, a noului început, fie pe plan emoțional, fie profesional, precizează fresh24.ro. Vor dobândi încrederea de care au nevoie.

Rune Scorpion

Bani sau carieră? Dragoste? Totul va fi o necunoscută pentru Scorpioni, dar „scenariul” se va finaliza cu un proiect de anvergură. Ei se vor întâlni cu un personaj extrem de important, care le poate decide viitorul.

Rune Săgetător

Runele transmit un mesaj de înțelepciune pentru Săgetători. O sumă neașteptată de bani îi va pune pe gânduri, dacă să investească sau să se lase pradă imboldului de moment, într-o achiziție materială. Intuiția este pe primul loc, dar și rațiunea trebuie „ascultată”.

Rune Capricorn

Runele vin pentru Capricorni cu energie „pe plus”, fiind un moment bun pentru meditație și schimbări inspirate.

Rune Vărsători

Pentru Vărsători, Runele bat la ușă cu o veste minunată. Drumul cel nou se deschide, cu fereastră către viitorul luminos. Curaj pe mai departe!

Rune Pești

Lecția învățată de Pești este aceea de a nu privi spre trecut, ci doar spre viitor. Runele îi învață cum să își consume energia pentru a face următorul pas spre succes. Dincolo de starea materială, Peștii se vor bucura și de dragoste, la final de săptămână de septembrie.

Autorul recomandă