Horoscopul BANILOR 10-16 noiembrie 2025. Zodia care va semna un contract cu multe zerouri. Grijă mare, însă, la cheltuieli

Horoscopul BANILOR 10-16 noiembrie 2025

Săptămâna 10-16 septembrie debutează cu numeroase schimbări pentru toți nativii. Jupiter retrograd aduce în „lumina reflectoarelor” subiecte legate de bani, trecut, stabilitate și relații.

Gemenii semnează un contract avantajos

Pentru nativii Gemeni, săptămâna aduce o reevaluare în profunzime a obiceiurilor financiare.

Jupiter retrograd în Rac îi ajută pe Gemeni să înțeleagă mai bine ce au de făcut și unde să-și consume energia, de fapt.

Mercur conjunct cu Marte le activează simțul practic, scrie observatornews.ro, iar Gemenii vor fi mai hotărâți, mai organizați, nu vor mai lăsa totul de azi pe mâine.

Gemenii pot lua decizii importante pentru o achiziție, un angajament profesional, un obiectiv personal. Există totuși riscul unor tensiuni, dar recompensele sunt pe măsură.

Nativii Gemeni vor ordona, reorganiza, finaliza numeroase proiecte.

BANI: Mercur și Marte aduc șanse uriașe de câștig pentru Gemeni, care trebuie să se ferească însă să se … lăfăie.

Vor semna un contract frumos, pe bani mulți, un proiect personal lăudabil. Jupiter retrograd aduce însă obligații în sensul regândirii strategiei financiare, de care depind atât Gemenii, cât și cei din jurul lor.

Gemenii vor avea o săptămână cu planuri concrete, dar nu se vor aventura în cheltuieli, oricât de tentant ar fi acest pas. Vor primi sfaturi de la o persoană foarte avizată în domeniul în care activează.

Tot în acest sens, Gemenii ar putea să caute – în plan sentimental – o persoană stabilă, de încredere, alături de care să clădească un viitor promițător.

Autorul recomandă: