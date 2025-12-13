Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu mai are niciun canal de comunicare cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Este evident că România, în acest moment, se îndepărtează de viziunea americană despre lume. Și asta este o problemă mare. Asta este o problemă mare, mai ales că noi ne jucăm de-a securitatea. Că noi nu suntem, iertați-mă, nici Belgia, nici Spania, nici Portugalia.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România nu mai are niciun canal de comunicare cu SUA. Acesta a început prin a spune că democrația este despre a alege oameni. Sociologul adaugă faptul că nu se poate democrație, dacă oamenilor le este dictat pe cine să aleagă.