Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu mai are niciun canal de comunicare cu Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Democrație… Când spune J.D. Vance, domnule, democrația e despre oameni care sunt aleși. Lasă oamenii să aleagă, crezi în omul ăla, în european, că nu e idiot, adică poate gândi cu capul lui ce e bine pentru el. Nu trebuie să-i spui tu. Și lasă jocul ăsta să curgă. Și când europenii văd că jocul ăsta nu prea mai curge, îi spun, băi, vedeți că voi ați deviat, nu noi am deviat de la calea cea dreaptă. Și americanii s-au emancipat moral. Dacă vrei, îi spui, băi, autoritatea morală este la noi, că ce faceți voi acolo nu vă mai conferă autoritatea morală. Noi suntem și noi continuăm pe același drum. Este evident că România, în acest moment, se îndepărtează de viziunea americană despre lume. Și asta este o problemă mare. Asta este o problemă mare, mai ales că noi ne jucăm de-a securitatea. Că noi nu suntem, iertați-mă, nici Belgia, nici Spania, nici Portugalia, să fim un pic mai la capăt. Noi suntem aici pe front, la buza războiului, ca să spun așa. Și să joci atât de iresponsabil, să nu-ți lași niște canale de comunicare… Pentru că nu avem cu America în momentul ăsta niciun canal de comunicare. S-a văzut și în această strategie. S-a văzut cum gândesc americanii și cine produce o asemenea strategie de securitate.”, a explicat sociologul.