Prima pagină » Vremea » Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

13 dec. 2025, 09:28, Vremea
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Care sunt singurele orașe din România, în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather despre vreme. 

Meteorologii Accuweather au realizat prognoza meteo pentru luna decembrie, în România. Dacă în București, vom avea ninsori abia pe 1 ianuarie 2026, potrivit prognozei meteo actualizate, iată că cei care merg la munte de Crăciun vor avea parte de sărbători cu zăpadă.

Tabloul superb de munte va fi completat de fulgi mari de nea, deoarece, la munte, va ninge de Crăciun. Mai exact, se vor bucura din plin cei care merg la Brașov și în celelalte orașe montane, ca Sinaia, Bușteni, Predeal Azuga etc. Se anunță ninsori în datele de 25 și 26 decebrie 2025. La munte, ninsori vor fi și pe 1 ianuarie 2026.

În luna decembrie, la Brașov, spre exemplu, temperaturile în luna decembrie se vor menține între -6 și 9 grade C, cel mai caldfiind în data de 19 decembrie, când se vor înregsitra 9 grade C. Astfel, potrivit prognozei meteo, în majoritatea nopților temperaturile vor fi negative, urmând ca spre sfârșitul lunii să fie temperaturi negative și pe timpul zilei.

Totodată, vremea va fi în general închisă, norii făcându-și apariția în fiecare zi. Cei care nu părăsesc Capitala, s-ar putea să aibă un Crăciun fără zăpadă însă. Meteorologii Accuweather anunță ploaie în ziua de Crăciun. Tot ploaie va fi și pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România

Recomandarea video

Citește și

METEO Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
10:27
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România
METEO Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
08:46, 12 Dec 2025
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
METEO Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
11:52, 11 Dec 2025
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi
METEO -20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
07:58, 11 Dec 2025
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43, 10 Dec 2025
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
METEO 2025, în topul celor mai caniculari ani din istorie. Ce au observat oamenii de știință din UE în luna noiembrie
14:51, 09 Dec 2025
2025, în topul celor mai caniculari ani din istorie. Ce au observat oamenii de știință din UE în luna noiembrie
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O navă spațială NASA de pe orbita planetei Marte s-a deconectat în mod misterios
EXCLUSIV Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
10:45
Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză
INEDIT IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii
10:29
IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii
ANALIZA de 10 Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
10:00
Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
10:00
Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor
09:57
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor

Cele mai noi