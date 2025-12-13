Care sunt singurele orașe din România, în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather despre vreme.

Meteorologii Accuweather au realizat prognoza meteo pentru luna decembrie, în România. Dacă în București, vom avea ninsori abia pe 1 ianuarie 2026, potrivit prognozei meteo actualizate, iată că cei care merg la munte de Crăciun vor avea parte de sărbători cu zăpadă.

Tabloul superb de munte va fi completat de fulgi mari de nea, deoarece, la munte, va ninge de Crăciun. Mai exact, se vor bucura din plin cei care merg la Brașov și în celelalte orașe montane, ca Sinaia, Bușteni, Predeal Azuga etc. Se anunță ninsori în datele de 25 și 26 decebrie 2025. La munte, ninsori vor fi și pe 1 ianuarie 2026.

În luna decembrie, la Brașov, spre exemplu, temperaturile în luna decembrie se vor menține între -6 și 9 grade C, cel mai „cald” fiind în data de 19 decembrie, când se vor înregsitra 9 grade C. Astfel, potrivit prognozei meteo, în majoritatea nopților temperaturile vor fi negative, urmând ca spre sfârșitul lunii să fie temperaturi negative și pe timpul zilei.

Totodată, vremea va fi în general închisă, norii făcându-și apariția în fiecare zi. Cei care nu părăsesc Capitala, s-ar putea să aibă un Crăciun fără zăpadă însă. Meteorologii Accuweather anunță ploaie în ziua de Crăciun. Tot ploaie va fi și pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun.

