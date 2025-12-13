Care este categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul însă și unde se întâmplă acest lucru.

Este vorba despre cei peste 10.000 de dentiști din Berlin, Brandenburg și Bremen. Ei se confruntă cu o amenințare la adresa pensiilor lor. Fondul de pensii al dentiștilor (VZB) a risipit, se pare, jumătate din economiile pentru pensie. Printre aceștia, se află, deci, și dentiștii români care locuiesc în Germania.

Astfel din cele 2,2 miliarde de euro investite, se spune că au mai rămas doar 1,1 miliarde de euro.

Aceste cifre au fost confirmate portalului de știri online rbb24 de către Thomas Schieritz, președintele comitetului administrativ VZB, care a spus că acestea sunt „estimări preliminare”. Rezultatele finale sunt așteptate în primul trimestru al anului 2026. Profiturile din activele de investiții finanțează pensiile a aproximativ 10.000 de medici stomatologi din Berlin, Brandenburg și Bremen, scrie bild.de.

„Pierderile provin din practicile de investiții din ultimii zece ani”, a spus pentru portalul online noul președinte ales al comitetului administrativ, care a preluat funcția în aprilie 2025. „Aceste practici de investiții au fost inadmisibile, nerezonabile și defectuoase din punct de vedere structural.”

Potrivit mai multor relatări din mass-media, banii ar fi fost investiți, printre altele, în startup-uri, stațiuni de vacanță și asigurători digitali, companii ce, apparent, nu erau listate la bursă.

Conform spuselor lui Thomas Schieritz, unele dintre investiții au încălcat atât directivele VZB, dar și legile statale și federale. Mai mult, se presupune că „nu a existat o evaluare fiabilă a investițiilor pentru o perioadă lungă de timp”. Situația aceasta urmează să fie rectificată până în martie 2026.

Avocatul Mirko Röder, avocatul apărării fostului președinte, spune:

„Ce pierderi au avut loc, când și cine este responsabil pentru ele rămâne supus rezultatului anchetei. În orice caz, se aplică prezumția de nevinovăție.”

O inițiativă a medicilor stomatologi din Bremen, intitulată „WEU. WirEngagierenUns” (Ne implicăm), a trimis acum o scrisoare colectivă ministrului federal al sănătății, Nina Warken (46, CDU), cerând ajutor. Conform rbb24, scrisoarea „solicită urgent” ministrului să preia controlul asupra fondului de pensii, care se confruntă cu dificultăți financiare.

Profesioniștii din domeniul medical cer un „fond federal special” pentru „a compensa daunele suferite și a asigura funcționalitatea pe termen lung a unităților”.

Conform medicilor stomatologi, asta constituie un „colaps al sistemului”. Iar dacă pensiile a mii de medici stomatologi nu sunt asigurate de guvernul federal, „un exod masiv al medicilor stomatologi, în special al celor tineri”, este iminent. Asta, continuă ei, „ar pune în pericol serios furnizarea de îngrijiri ambulatorii”.

