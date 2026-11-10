Petrișor Peiu anunță că AUR va vota o moțiune de cenzură depusă de PNL și USR împotriva guvernului Niculescu. Care este, însă, marea provocare

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat azi, în plenul Parlamentului, că partidul său ar vota o moțiunea de cenzură împotriva guvernului Niculescu, chiar dacă ar fi inițiată de PNL sau USR. Liberalii și useriștii au acuzat PSD și AUR că formează o alianță politică pentru numirile în instituțiile statului.

Acuzațiile au apărut după ce social-democrații și AUR au susținut în comisiile parlamentare candidatura lui Sorin Lazăr, fost deputat social-democrat, ca interimar la șefia Curții de Conturi.

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„Vom vota alături de dumneavoastră”

Senatorul Petrișor Peiu a respins, însă, toate acuzațiile. A susținut că AUR este gata să voteze inclusiv alături de PNL și USR pentru demiterea guvernului Niculescu.

„Le-am promis și le mai promitem o dată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră. Fără nicio problemă”, a declarat liderul senatorilor AUR.

De ce este improbabilă o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Luca Niculescu

Petrișor Peiu le-a reamintit parlamentarilor că AUR a colaborat cu social-democrații pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Senatorul a mai spus că AUR nu ar avea nicio problemă să procedeze în același mod cu PNL și USR.

„Exact cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, dacă va fi cazul, vom face și cu dumneavoastră”, a adăugat senatorul AUR, citat de Mediafax.

În acest moment, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Luca Niculescu este puțin probabilă. Și asta pentru că liberalii și premierul Niculescu au semnat o înțelegere – în data de18 octombrie -, chiar înaintea votului de învestitură a Guvernului.

Condiția pusă de liberali

Liberalii s-au angajat să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură împotriva Executivului până la 1 martie 2027. Condiția este ca angajamentele asumate de premier să fie respectate.

„Partidul Național Liberal se angajează să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la data de 01.03.2027, cu excepția situației în care sunt încălcate principiile și angajamentele prevăzute în prezentul acord sau principiile bunei guvernări”, se arată în documentul respectiv.

Ilie Bolojan a precizat că liberalii își rezervă dreptul de a iniția o moțiune de cenzură înainte de expirarea termenului, dacă premierul nu respectă înțelegerea.