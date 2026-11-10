Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor, anunță că lucrările la Drumul Expres care leagă Brăila de Galați sunt aproape finalizate. Potrivit postării de pe facebook, ministrul spune că progresul fizic al acestui proiect a ajuns la 98%.

Drumul Expres Brăila-Galați este realizat în proporție de 98%, iar constructorul UMB lucrează la ultimele intervenții pentru deschiderea circulației. Pe podul hobanat continuă montarea hobanelor, a dalelor și lucrările de consolidare.

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Drumul Expres care leagă Brăila de Galați se apropie cu pași repezi de finalizare

Ministrul anunță că urmează finalizarea dalelor, hidroizolației, parapetelor și asfaltării, precum și ultimele lucrări la spațiile de servicii. Contractul pentru cei 10,76 kilometri are o valoare de 449,4 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene.

„Lucrările la Drumul Expres care leagă Brăila de Galați, pe o distanță de 10,76 km, se află în faza finală.

Progresul fizic al proiectului a atins în acest moment 98%. Constructorul român UMB își îndreaptă eforturile spre încheierea intervențiilor la podul hobanat și spre ultimele detalii care permit darea în trafic.

Pe podul hobanat se execută acum mai multe tipuri de lucrări:

Montarea și tensionarea hobanelor pe ambele căi – până în prezent au fost montate 64 din cele 96 de hobane prevăzute;

Montarea datelor pe structura podului – au fost montate 32 din totalul de 204;

Trasarea semnalizării orizontale;

Lucrări de consolidare pentru realizarea contragreutății podului.

În etapa următoare urmează montarea, armarea și monolitizarea dalelor rămase, aplicarea hidroizolației pe podul hobanat, instalarea parapetelor și așternerea straturilor de asfalt. În paralel se finalizează și ultimele intervenții la spațiile de servicii.

Valoarea contractului pentru cei 10,76 km ai DEx6 Brăila–Galați este de 449,4 milioane de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

Vom continua să urmărim evoluția șantierului până când toate lucrările vor fi încheiate și vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru deschiderea circulației în siguranță”, anunță Ștefan Ovidiu Popa pe Facebook.

Sursă video: Facebook Ștefan Ovidiu Popa