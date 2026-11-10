Propunerea lui Ilie Bolojan pentru Comisia SRI, respinsă de plenul Parlamentului. Alina Gorghiu a votat la vedere împotriva lui Florin Roman

Propunerea liberalilor de înlocuire a deputatului Răzvan Prișcă cu Florin Roman în Comisia parlamentară pentru controlul activității Serviciului Român de Informații a fost respinsă, marți, de plenul reunit al Parlamentului. În urma votului secret, Florin Roman a primit 151 de voturi „pentru” și 228 „împotrivă”. Alina Ghorghiu nu și-a ascuns însă votul. Aceasta a votat chiar în fața lui Bogdan Velcescu, care, amuzat, și-a pus mâinile la ochi preț de câteva secunde și a început să râdă.
Votul privind schimbarea componenței Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI s-a desfășurat secret, cu buletine de vot. Din totalul de 383 de voturi exprimate, 151 au fost în favoarea lui Florin Roman, în timp ce 228 au fost împotrivă. Alina Gorghiu nu și-a ținut însă votul secret. Aceasta a mers lângă Bogdan Velcescu și a votat împotriva lui Roman.
Propunerea PNL nu a întrunit susținerea necesară pentru a fi aprobată.
În schimb, propunerea privind desemnarea unei deputate SOS România într-o structură parlamentară a fost adoptată cu 360 de voturi „pentru” și 19 „împotrivă”. Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat au solicitat înlocuirea deputatului Răzvan Prișcă din Comisia parlamentară comună pentru exercitarea controlului asupra activității Serviciului Român de Informații.
”Pentru ocuparea locului vacant, liberalii l-au propus pe deputatul de Alba Florin Roman. Răzvan Prișcă se numără printre parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile conducerii PNL, pe fondul conflictului intern din partid și al disputelor cu Ilie Bolojan.