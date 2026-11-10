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Propunerea lui Ilie Bolojan pentru Comisia SRI, respinsă de plenul Parlamentului. Alina Gorghiu a votat la vedere împotriva lui Florin Roman

Luiza Dobrescu
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Propunerea liberalilor de înlocuire a deputatului Răzvan Prișcă cu Florin Roman în Comisia parlamentară pentru controlul activității Serviciului Român de Informații  a fost respinsă, marți, de plenul reunit al Parlamentului. În urma votului secret, Florin Roman a primit 151 de voturi „pentru” și 228 „împotrivă”. Alina Ghorghiu nu și-a ascuns însă votul. Aceasta a votat chiar în fața lui Bogdan Velcescu, care, amuzat, și-a pus mâinile la ochi preț de câteva secunde și a început să râdă.

  • Tot în ședința de marți, Parlamentul a aprobat alte modificări în structurile parlamentare, inclusiv înlocuirea Alinei Gorghiu și a Nicoletei Pauliuc din Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Cum s-a votat propunerea pentru Florin Roman

Votul privind schimbarea componenței Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI s-a desfășurat secret, cu buletine de vot. Din totalul de 383 de voturi exprimate, 151 au fost în favoarea lui Florin Roman, în timp ce 228 au fost împotrivă. Alina Gorghiu nu și-a ținut însă votul secret. Aceasta a mers lângă Bogdan Velcescu și a votat împotriva lui Roman.

Propunerea PNL nu a întrunit susținerea necesară pentru a fi aprobată.

În schimb, propunerea privind desemnarea unei deputate SOS România într-o structură parlamentară a fost adoptată cu 360 de voturi „pentru” și 19 „împotrivă”. Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat au solicitat înlocuirea deputatului Răzvan Prișcă din Comisia parlamentară comună pentru exercitarea controlului asupra activității Serviciului Român de Informații.

Ce mesaj a postat Roman pe pagina sa de Facebook, imediat după votul din Parlament

”Pentru ocuparea locului vacant, liberalii l-au propus pe deputatul de Alba Florin Roman. Răzvan Prișcă se numără printre parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile conducerii PNL, pe fondul conflictului intern din partid și al disputelor cu Ilie Bolojan.

Am fost nominalizat de PNL pentru a ocupa un loc al partidului în comisia de control a SRI. Propunerea a fost refuzata de noua majoritate PSD-AUR și celelalte partide extremiste plus parte din puciști. Doar în cazul meu a fost aplicată această procedură, iar nerespectarea cutumei parlamentare deschide o cutie a Pandorei, pentru ca nu este constituțional ca alții să decidă pe locurile PNL.
 Am mai trăit asta pe vremea lui Liviu Dragnea, când a fost nevoie de o decizie CCR, pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei de Administrație Publică. Asa ca sunt obișnuit sa fiu ținta pentru PSD și mai nou AUR. De la unii puciști care se plâng de abuzuri, dar voteaza împotriva colegilor, personal nu am nici o așteptare. În politica, după o vreme roata se întoarce. Azi toate înțelegerile parlamentare între PSD și AUR plus puciști au mers struna, la Curtea de Conturi, Radio și Televiziunea Romană. Blat perfect!
 Nu am alte grade militare pe umăr, decât ce prevede brevetul militar urmare a stagiului militar efectuat. Și obișnuiesc să mă adresez cu “Salut”, nu cu “Să trăiți”, așa ca domnule președinte Nicușor Dan vă salut și vă urez să fiți sănătos! Prietenii știu de ce”, a scris Roman, pe pagina sa de Facebook.
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