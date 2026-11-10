Olguța Vasilescu se ia la trântă cu „propaganda haștagistă” împotriva proiectului – Apă de izvor pentru craioveni: „Hai, luați o cană cu apă de izvor de munte și dați-vă de reveneală”

Primarul Lia Olguța Vasilescu desființează, într-o postare pe Facebook, criticile, care i-au fost aduse, după ce a reușit finalizarea aducțiunii Isvarna, prin care craioveni au acces la apă de izvor la robinet. Aceasta clarifică aspectul sumei investite în unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din țară, dar și cel al promovării în mass-media. Olguța Vasilescu a subliniat „transparența” fiecărei cheltuieli, având în vedere că este vorba fonduri europene.

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Edilul Craiovei dă peste nas propagandei „haștagiste”

După ce a reușit să ducă la bun-sfârșit un proiect gigant în beneficiul locuitorilor din Craiova, Lia Olguța Vasilescu s-a trezit cu o serie de voci care îi reproșau că inițiativa a costat 150 de milioane de euro, în loc de 500 de milioane, așa cum a declarat aceasta.

„După ce a plâns în pumni două zile fiindcă s-a finalizat cea mai mare aducțiune de apă din UE, căreia îi prorocea că nu va fi niciodată gata, propaganda haștagistă reacționează ! Păi daaaaaaa, dom’ne, dar a costat doar vreo 150 de milioane de euro, nu 500!”

„Adevărul e că a costat peste 500”

Olguța Vasilescu menționează că, pentru ridicarea proiectului gigant: aducțiunea Isvarna, a fost nevoie de o sumă care chiar a depășit 500 de milioane de euro.

„Adevărul e că a costat peste 500, dar nu doar conducta, că au mai fost și cheltuielile de canalizare (așa cum am precizat deja în discursul meu), extinderi sau schimbări de conductă de apă către localități și în interiorul lor, stații de apă în mai multe zone unde erau necesare, achiziții de utilaje și echipamente, avize, acorduri, exproprieri etc!”, a explicat aceasta.

„Au dat și la presă bani / S-a cheltuit pentru publicitate”

De asemenea, Olguța Vasilescu a fost criticată și pentru faptul că a promovat în mass-media această realizare, unică în spațiul Uniunii Europene. Edilul precizează că finanțarea s-a realizat în mare parte cu bani europeni, în care a fost inclus și un buget destinat promovării.

„Păi daaaaaa, dom’ne, dar au dat și la presă bani! Adevărul e că fiecare proiect de asemenea anvergură vine și cu obligația de a-l promova, fiind bani destinați în acest sens. Și s-a cheltuit pentru publicitate cam 0,0038 la sută din proiect. Transparent, prin proceduri aflate pe site-ul instituției, că doar de acolo a aflat și propaganda…”, a mai menționat Olguța Vasilescu.

„Dați-vă de reveneală că o să mai aveți surprize”

Edilul a încheiat postarea într-o notă ironică la adresa celor care o critică:

„Hai, luați o cană cu apă de izvor de munte și dați-vă de reveneală că o să mai aveți surprize din astea neplăcute pentru voi, dar dorite de craioveni! Înțeleg că nu puteți să ne lăudați, dar măcar făceți-vă că n-ați aflat sau că nu e așa de important!”, a conchis Olguța Vasilescu.

Claudiu Manda, mesaj pentru soția sa, Olguța Vasilescu, după finalizarea aducțiunii Isvarna: „Mândru de tine, Doamna mea”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a felicitat-o pe soția lui, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pentru investiția în apă de izvor de munte la robinet pentru craioveni. Social-democratul a transmis că, după 13 ani, „un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate”.

„După 13 ani de muncă, un proiect pe care mulți îl considerau imposibil a devenit realitate. Craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet”, a scris Claudiu Manda duminică, pe contul său de Facebook.

Edilul Craiovei, Olguța Vasilescu, a transmis sâmbătă 7 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că a finalizat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, aducțiunea Isvarna, care permite alimentarea orașului cu apă de izvor. Proiectul s-a desfășurat pe durata a 14 ani.