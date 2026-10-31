Cea mai ghinionistă zodie în luna noiembrie 2026. Neti Sandu anunță „problemele de sănătate de durată și cu dușmanii ascunși”

Iată care este cea mai ghinionistă zodie în luna noiembrie 2026. Astrologul Neti Sandu anunță „problemele de sănătate de durată și cu dușmanii ascunși”.

Neti Sandu anunță despre zodia Săgetător, căci despre ea este vorba, în luna noiembrie 2026, o rescriere în sfera relațiilor cu doamnele, domnișoarele și femeile în general, dar și cu prietenii și cu grupul. Astfel, Venus retrogradă indică faptul că anumite lucruri nu funcționează în cadrul grupului.

Dar tocmai identificarea acestor probleme va aduce lumină în situația respectivă. Astfel, se vor regla anumite aspecte legate de plecarea undeva, fie într-o excursie, fie într-o deplasare în interes de serviciu. Lucrurile care nu funcționau vor căpăta valențe pozitive, iar problemele se vor rezolva, spune Neti Sandu, potrivit Știrile Pro Tv.

Totodată, Mercur retrograd se află într-o casă asociată cu sănătatea cronică și cu problemele de sănătate de durată, dar și cu dușmanii ascunși și cu subconștientul. În această situație, Săgetătorii vor descoperi anumite lucruri care îi macină pe dinăuntru.

Astrologul mai anunță că Jupiter rămâne până anul viitor în casa deplasărilor pe distanțe lungi, iar Marte este și el un vector al călătoriilor. Conjuncția dintre cele două planete îi poate ajuta pe Săgetători să plece într-o călătorie sau să primească vizita cuiva din străinătate. Ei mai pot organiza ceva în interes de serviciu sau legat de școală, iar toate acestea pot fi în avantajul lor.

De reținut este că, pentru Săgetători este nevoie doar de răbdare, inclusiv până anul viitor. În rest, în această perioadă, cât așteaptă ca lucrurile să se așeze, nativii trebuie să aibă grijă și de sănătate, pentru că este activată o casă care răscolește lucrurile în profunzime.