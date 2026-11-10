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Katie Zacharia ar încerca să obțină, din nou, postul de purtător de cuvânt al Casei Albe, chiar dacă a fost concediată de Trump după 5 zile. Ce invitat surpriză a adus președinte SUA la tribuna de presă de la Washington

Melania Agiu
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Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, care a ocupat această funcție doar cinci zile luna trecută, înainte de a fi concediată, este din nou în centrul atenției la Washington. Mai mulți consilieri de rang înalt ai președintelui Trump consideră că aceasta încearcă să obțină o a doua șansă la pupitru, scrie The New York Post.

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Trei surse apropiate președintelui Trump au declarat pentru The Post că Zacharia a încercat să-l convingă pe acesta și pe noul șef de cabinet, Stephen Miller, să-i acorde o nouă șansă.

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Potrivit surselor, Katie Zacharia ar fi afirmat că a decis să prezinte emisiunea Right Side Broadcasting Network din noaptea alegerilor, marțea trecută, în speranța că Trump îi va observa prestația și va considera că este potrivită pentru acest post.

„A spus-o cu voce tare”, a afirmat una dintre sursele The Post. „E absurd. Cu adevărat jenant.”

Zacharia ar fi fost văzută la complexul Mar-a-Lago al lui Trump în weekend, în timp ce președintele se pregătea pentru noi schimbări de personal. Potrivit The Post, aceasta a fost surprinsă, sâmbătă, pe terasa luxoasă a clubului din Palm Beach „privindu-l fix pe [Trump] și încercând să-i atragă atenția”.

„Nu se va mai întoarce niciodată. [Trump] o consideră o glumă. Nu are nicio șansă în acest sens”, a spus una dintre sursele publicației. „El tot spune că e un dezastru total.”

Un oficial de la Casa Albă a declarat, între timp: „Nu s-a oprit niciodată. Crede că s-a descurcat bine la singura ei conferință de presă.”

Surse din cadrul administrației Trump au declarat că ideea revenirii lui Zacharia este ridicolă, după ce aceasta s-a descurcat prost în timpul singurei sale conferințe de presă de la Casa Albă, care a durat doar 14 minute, înainte de a se confrunta cu dificultăți similare în interviurile acordate postului Fox News, alături de Sean Hannity și în cadrul emisiunii „Fox & Friends”.

Un oficial de la Casa Albă ar fi comentat că întoarcerea lui Zacharia nu va avea loc nici „într-un milion de ani”.

Pe rețelele de socializare katie Zacharia a reacționat la articolul The New York Post: „Afirmațiile potrivit cărora aș încerca să-mi recâștig vechiul post de purtător de cuvânt al Casei Albe al președintelui Trump sunt complet false.“

În ultimele zile, însă, zvonuri conform cărora șeful UFC, Dana White, ar urma să preia funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe au făcut înconjurul internetului, totul pornind de la o postare satirică a președintelui Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

Trump, surpriză pentru jurnaliștii de la Casa Albă

Luni seara, Donald Trump le-a făcut jurnaliștilor o adevărată surpriză, când președintele UFC, Dana White, a urcat la tribuna de presă de la Casa Albă.

Apariția alături de președinte a avut loc după un weekend marcat de confuzie, în urma declarației făcute de Trump sâmbătă pe rețelele sociale, potrivit căreia i-ar fi oferit lui White funcția respectivă. Duminică, Trump le-a spus reporterilor că „doar glumea”, dar White a abordat totuși subiectul luni.

„Nu am absolut nicio aspirație politică”, a declarat White reporterilor. „Nu-i spun niciodată «nu» președintelui. Nu am spus «nu». M-au sunat literalmente toate canalele media, dar n-am vrut să fiu nepoliticos și să spun ceva înainte ca el să se pronunțe primul.”

Trump, în prima sa postare de pe rețelele sociale, l-a descris pe White drept un „luptător și războinic violent” și a afirmat că acesta ar fi „fantastic” în acest rol.

Luni, White a răspuns în glumă la întrebările presei, folosind inclusiv replica sa caracteristică din UFC: „Cine are prima întrebare?”, înainte de a refuza în mod oficial.

„Vă mulțumesc pentru ofertă, domnule”, a spus White, adresându-se președintelui. „Nu vreau să intru în politică.”

Trump și White sunt prieteni apropiați de ani de zile, White ținând discursuri la Convențiile Naționale ale Partidului Republican din 2016, 2020 și 2024. Organizația UFC a lui White a organizat în luna iunie un eveniment în direct, „UFC Freedom Fights 250”, pe peluza sudică a Casei Albe, pentru a sărbători 250 de ani de independență a Americii și împlinirea vârstei de 80 de ani a lui Trump.

Trump nu mai are un purtător de cuvânt permanent de când Karoline Leavitt a părăsit funcția în luna august. Katie Zacharia a ocupat această funcție timp de cinci zile în luna octombrie.

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