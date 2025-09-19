Prima pagină » HOROSCOP » Noroc divin pentru 4 zodii. Acești nativi sunt pe cale să își îndeplinească dorințele și să primească tot ce au cerut, începând cu 19 septembrie 2025

Noroc divin pentru 4 zodii. Acești nativi sunt pe cale să își îndeplinească dorințele și să primească tot ce au cerut, începând cu 19 septembrie 2025

19 sept. 2025, 16:46, HOROSCOP
Noroc divin pentru 4 zodii. Acești nativi sunt pe cale să își îndeplinească dorințele și să primească tot ce au cerut, începând cu 19 septembrie 2025
Noroc divin pentru 4 zodii / foto: Shutterstock

Veștile sunt pozitive pentru 4 zodii. Acești nativi vor avea oportunitatea de a-și urma dorințele și vor prii tot ce au cerut, începând cu ziua de vineri, 19 septembrie 2025. Urmează zile senine pentru ei, iar pașii lor vor fi călăuziți de Univers.

Astrele se vor alinia pentru aceste patru zodii, iar perioada următoare va fi cu adevărat înfloritoare pentru ele. Nativii vor reuși să își ducă la capăt proiectele, norocul va fi de partea lor și pot avea parte de împlinire personală. Desigur, răbdarea poate fi „cheia” care va deschide ușa către noi oportunități.

Cele 4 zodii norocoase sunt Berbec, Rac, Capricorn și Balanță.

În cazul nativului Berbec, astrele se vor alinia și vor reuși să găsească vindecarea sufletului. Veștile pozitive vin, în special, în plan amoros, acolo unde Mercur în Balanță îl ajută pe nativ să se exprime. Altfel, vești sunt și pentru planul afacerilor, acolo unde o persoană apropiată ar putea deveni parteneră de business. Atenție la compromisuri, în următoarea perioadă.

Nativii Rac pot fi mai creativi

Nativii Rac se află și ei în centrul atenției. Veștile favorabile vin, îndeosebi, în planul familial, acolo unde comunicarea este esențială. Totodată, poate fi o perioadă favorabilă în cazul nativilor care doresc să exploreze propriile idei și să fie mai creativi. Inspirația va fi de partea lor, în următoarele săptămâni.

În cazul nativului Balanță, gândirea este stimulată în următoarea perioadă. De altfel, unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal pot traversa o perioadă marcată de un proces continuu de învățare. Norocul va fi de partea nativului.

Capricorn, una dintre cele 4 zodii care investesc în propria imagine

Nativul Capricorn pot întâlni, în următoarea perioadă, persoane inteligente, care îl pot inspira. De asemenea, nativul poate avea ocazia să învețe cum să fie un bun lider și de ce este importantă încrederea de sine. Totodată, unii dintre Capricorni se pot arăta interesați de imaginea publică pe care o au, arată Spynews.

Autorul recomandă:

Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste

HOROSCOP financiar pentru septembrie 2025. Cum vor sta cu banii toate zodiile, în prima lună de toamnă

Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025. Urmează 30 de zile de vis pentru ele

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Cancan.ro
S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Cine este mama lui Toto Dumitrescu? Fosta soție a lui Ilie Dumitrescu a fost poreclită „Monica Bellucci de România”. FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Digi24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a murit în Satu Mare, după ce a fost împușcat accidental de un tânăr. Cei doi se pregăteau să plece la vânătoare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
RadioImpuls
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte: "Acum l-am îndepărtat". Chirurgii au înghețat când au văzut radiografia. Încă nu își pot explica "cum a fost POSIBIL?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Oamenii preistorici confecționau coliere din fosile de moluște marine acum 20.000 de ani