Studiu. Oamenii se știință au  descoperit o cheie pentru ca oamenii să rămână ageri la minte la senectute. Secretul „SuperAgers”, parțial elucidat

Persoanele cu minți ascuțite la și 80 și 90 de ani – cunoscute sub numele de „SuperAgers” – produc de două ori mai mulți neuroni tineri decât adulții sănătoși din punct de vedere cognitiv și de 2,5 ori mai mulți decât persoanele cu boala Alzheimer, conform unui nou studiu.

„Acest lucru arată că un creier îmbătrânit are capacitatea de a se regenera – ceea ce este enorm”, a declarat coautorul studiului, Dr. Tamar Gefen, profesor asociat de psihiatrie și științe comportamentale la Institutul Mesulam pentru Neurologie Cognitivă și Boala Alzheimer de la Northwestern University Feinberg School of Medicine din Chicago.

Un neuron matur este stabil, un neuron tânăr este cel mai adaptabil

În timp ce un neuron matur este stabil, un neuron tânăr este cel mai adaptabil și mai plastic tip de celulă cerebrală, cu o capacitate sporită de a crește, integra și „conecta la un creier”, a spus Gefen, care ajută la conducerea Programului Northwestern SuperAging. Cercetătorii de acolo studiază bărbați și femei în vârstă cu memorie superioară de 25 de ani.

„SuperAgerii demonstrează conservarea neuronilor imaturi cu excitabilitate sporită – au ochi strălucitori și cozi stufoase și sunt gata de acțiune”, a spus ea. „Acesta este un creier mai tânăr.”

În plus, studiul a descoperit că creierele SuperAgerilor conțineau sisteme de suport mai robuste în hipocampus – partea creierului responsabilă de memorie – care hrănesc neuronii tineri la fel cum un puieț tânăr este hrănit atunci când este plantat în pământ bogat în nutrienți.

„Această cercetare arată că SuperAgerii au un mediu celular unic în hipocampusul lor, care susține neurogeneza”, a spus Gefen. „Aceasta este o dovadă biologică că SuperAgerii au creiere mai plastice.”

Neurogeneza, care este nașterea și supraviețuirea de noi neuroni, sporește plasticitatea creierului – capacitatea creierului de a se repara pentru a menține o funcție cognitivă bună în fața leziunilor și a procesului de îmbătrânire.

Creierele persoanelor din grupul SuperAge conțineau mai mulți neuroni noi

De fapt, creierele persoanelor din grupul SuperAge conțineau mai mulți neuroni noi decât cele ale adulților mai tineri, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, a declarat autorul principal Orly Lazarov, profesor de neuroștiințe și director al Programului de Formare pentru Boala Alzheimer și Demență Asociată la Universitatea din Illinois, Chicago.

„Profilul neurogenezei la persoanele din grupul SuperAge demonstrează rezistență”, a spus Lazarov într-un e-mail. „Așadar, sunt capabili să facă față ravagiilor timpului.”

Persoanele din grupul SuperAger pot avea un avantaj genetic, dar cercetările arată că persoanele care au o sănătate bună a creierului pot preveni și declinul cognitiv, a declarat Dr. Richard Isaacson, cercetător în prevenirea bolii Alzheimer și director de cercetare la Institutul pentru Boli Neurodegenerative din Florida, care nu a fost implicat în studiu.

„Studiile noastre au descoperit că schimbările stilului de viață, inclusiv dieta, exercițiile fizice, reducerea stresului și optimizarea somnului, împreună cu gestionarea factorilor de risc vascular cu anumite medicamente prescrise, pot, de asemenea, dezvolta zone ale creierului, inclusiv hipocampul, și pot reduce semnele revelatoare ale bolii Alzheimer, cum ar fi încurcăturile tau și plăcile amiloide”, a spus Isaacson. „Cu siguranță nu mi s-a spus niciodată în facultatea de medicină că este posibil ca celulele creierului să crească, dar acum am văzut dovezi convingătoare în acest sens pe scanări RMN seriale la persoane care fac în mod constant alegeri sănătoase pentru creier”, a spus el.

Ce este un „SuperAger”

Pentru a fi un „SuperAger”, o persoană trebuie să aibă peste 80 de ani și să fie supusă unor teste cognitive ample care evaluează limitele capacității sale de a-și aminti informații, a declarat Emily Rogalski, profesor de neurologie la Universitatea din Chicago, într-un interviu anterior pentru CNN. Rogalski, care nu a fost autoare a studiului, a contribuit la dezvoltarea programului SuperAger la Northwestern.

„SuperAger-ii trebuie să aibă o memorie episodică remarcabilă – capacitatea de a-și aminti evenimentele de zi cu zi și experiențele personale din trecut”, a spus ea. „Este important să subliniem că atunci când comparăm SuperAger-ii cu vârstele medii, aceștia au niveluri similare de IQ, așa că diferențele pe care le observăm nu se datorează doar inteligenței.”

SuperAge-urile au, de asemenea, trăsături similare. Au tendința de a fi pozitivi și își provoacă creierul în fiecare zi citind sau învățând ceva nou. Mulți sunt activi fizic și continuă să lucreze până la 80 de ani. SuperAge-urile sunt, de asemenea, persoane sociabile, înconjurate de familie și prieteni și pot fi adesea găsite voluntari în comunitatea lor.

Când vine vorba de comportamente sănătoase, însă, SuperAge-urile sunt un amestec.

„Avem SuperAge-uri cu boli de inimă, diabet, care nu sunt activi fizic, care nu mănâncă mai bine decât colegii lor de vârstă similară”, a spus Gefen. „Totuși, ceea ce am descoperit în creierele donate de SuperAge-uri este cel mai grăitor.”

Analizele țesutului cerebral au descoperit că cortexul cingular, o zonă responsabilă pentru atenție, motivație și implicare cognitivă, este mai gros la SuperAge-uri în comparație cu persoanele de 50 și 60 de ani. Hipocampul SuperAge-urilor are, de asemenea, de trei ori mai puține ghemuri tau, una dintre caracteristicile bolii Alzheimer.

Neuroni „frumoși, uriași, foarte sănătoși”

Un alt studiu a descoperit neuroni „frumoși, uriași, foarte sănătoși” în cortexul entorinal al persoanelor din grupul SuperAge, una dintre primele zone ale creierului afectate de boala Alzheimer, a spus Gefen.

„A fost o descoperire incredibilă, deoarece neuronii lor entorinali erau chiar mai mari decât cei ai persoanelor mult mai tinere, unele chiar și de 30 de ani”, a spus ea. „Acest lucru ne-a spus că există o componentă de integritate structurală în joc – cum ar fi arhitectura, oasele, scheletul neuronului în sine este mai robust.”

Noul studiu aruncă lumină asupra modului în care s-ar putea întâmpla acest lucru, a adăugat Gefen.

„Acești neuroni entorinali grași și suculenți ar putea nu doar să fie mai mari, ci ar putea fi și încorporați în acest ecosistem îmbunătățit din hipocampus, care hrănește și celulele cerebrale imature”, a spus ea. „Sunt absolut conectați, iar acest nou studiu ar putea oferi o înțelegere mecanicistă a motivului pentru care ar putea fi mai mari.”

O nouă modalitate de a măsura neurogeneza

Cercetările anterioare efectuate pe oameni privind modul în care se produce neurogeneza au fost neclare, parțial din cauza tipului de instrumente de măsurare utilizate, a spus Lazarov. Noul studiu, publicat miercuri în revista Nature, a folosit o tehnică diferită pentru a măsura nașterea de noi neuroni în cinci tipuri de creiere donatoare:

SuperAge; adulți tineri sănătoși; adulți în vârstă fără semne de declin cognitiv; adulți în vârstă cu demență precoce; și adulți în vârstă diagnosticați cu boala Alzheimer. Instrumentul, numit secvențiere unicelulară multiomică, a permis cercetătorilor să determine ce tipuri de celule cerebrale susțin memoria și cunoașterea pe măsură ce hipocampul îmbătrânește. Rezultatele au arătat că două tipuri de celule, astrocitele și neuronii CA1, au fost factori cheie pentru reținerea memoriei în creierul persoanelor în vârstă de vârstnici (SuperAger).

Neuronii CA1 sunt cruciali pentru memorie, ajutând la consolidarea și recuperarea experiențelor trecute. „Acestea sunt printre primele celule cerebrale atacate de tau în boala Alzheimer”, a spus Gefen.

Astrocitele depășesc cu mult numărul neuronilor și sunt vitale pentru reglarea fluxului sanguin către creier. Aceste celule cerebrale încurajează, de asemenea, formarea sinapselor, joncțiunea unde semnalele nervoase trec de la un neuron la altul, care sunt fundamentul funcției cerebrale, al învățării și al memoriei.

„În cazul SuperAger, astrocitele și neuronii CA1 susțin hipocampul în moduri pe care nu le înțelegeam înainte, prin stimularea semnalizării sinapselor între neuroni”, a spus Gefen. „Neuronii imaturi, circuitele CA1 și astrocitele se coordonează într-un mediu foarte, foarte îmbogățit.”

Recomandarea autorului: Produsul ultra-procesat care distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea