Pentru unii nativi, începutul toamnei aduce o aliniere a astrelor deosebit de benefică. Pe 18 septembrie 2025, Venus a intrat în Balanță, iar această etapă înseamnă că energiile Universului vor răspunde pozitiv dorințelor puse în ultimele luni. Patru zodii sunt sub semnul norocului în perioada următoare.

Dragostea, cariera și planurile personale vor prinde contur într-un mod neașteptat de armonios, spun astrologii.

Berbec – comunicare și reconciliere

Pentru zodia Berbec, trecerea lui Mercur în Balanță favorizează relațiile personale și profesionale. Acesta este un moment propice pentru dialog și compromis, iar parteneriatele pot deveni mai stabile și mai echilibrate.

În ceea ce privește persoanele singure, acestea își vor îmbunătăți modul de a relaționa. În schimb, cei aflați într-o legătură vor descoperi o mai bună înțelegere cu partenerul de viață.

„Racii” sunt plini de creativitate

În ceea ce privește zodia Rac, Mercur aduce ocazia reevaluării prioritățile, cu accent pe casă, familie și proiecte personale.

Vine o perioadă potrivită pentru schimbări legate de locuință, dar și pentru exprimarea creativității. Nu uitați că ideile inovatoare și inspirația artistică se manifestă cu intensitate în această perioadă, iar rezultatele vor aduce satisfacții vizibile!

Balanță, despre încredere și redescoperirea sinelui

Pentru nativii „Balanță”, influența lui Mercur înseamnă echilibru interior și o mai bună percepție asupra propriei imagini. După o perioadă destul de tensionată, cauzată de trecerea planetei Marte, „Balanțele” vor redescoperi calmul și claritatea gândirii.

Și relațiile cu cei din jur se îmbunătățesc, iar farmecul personal va fi remarcat mai mult ca oricând.

Capricorn – recunoaștere publică

Ultima zodie care intră sub semnul norocului pe final de septembrie este Capricorn. Acești nativi ajung într-o etapă în care munca depusă începe să dea roade. Planeta Mercur le pune în valoare abilitățile de lider, iar oamenii din jur le pot oferi sprijin și inspirație.

Pentru „Capricorni”, urmează o perioadă favorabilă pentru consolidarea reputației și pentru asumarea unor roluri mai importante pe plan profesional. Dar cuvintele și atitudinea la locul de muncă vor cântări greu.

