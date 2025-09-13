Schimbare în horoscop, MERCUR nu mai este retrograd. Patru zodii vor avea parte de noroc din plin în septembrie 2025

După câteva săptămâni marcate de confuzie și dezechilibru, influențele lui Mercur retrograd s-au încheiat. Pentru septembrie, astrologii au vești bune. Joanne Jones, de la Trusted Psychics, spune că luna aceasta aduce un val de oportunități pentru anumite zodii.

Acești nativi vor simți că energia universului le este alături și, astfel, vor avea parte de norocv din plin.

„Este un moment prielnic pentru a lăsa în urmă blocajele și a trece la acțiune. Relațiile și proiectele amânate pot fi reluate cu încredere, iar confuzia începe să se risipească”, a explicat astroloaga Joanne Jones pentru Daily Mail.

Iată care sunt zodiile binecuvântate cu noroc din plin.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Nativi meticuloși prin excelență, cei născuți în zodia Fecioară au parte în septembrie de un plus de claritate pe toate planurile. Astrele le favorizează organizarea vieții profesionale și personale, oferindu-le energia necesară pentru a finaliza sarcini care au tot fost amânate.

De asemenea, comunicarea cu cei din jur se îmbunătățește, iar nivelul de stres scade vizibil.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Pentru „Gemeni”, planeta care le guvernează zodia revine pe direcția corectă, aducând cu sine fluiditate în dialog și idei noi. Astfel, relațiile sociale devin mai armonioase, iar în plan sentimental apare o notă de spontaneitate și apropiere.

Septembrie 2025 este, pentru cei din Gemeni, o perioadă favorabilă și pentru proiectele creative, care pot aduce rezultate vizibile.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

„Capricornii” își recapătă disciplina și concentrarea care îi caracterizează, două atuuri esențiale pentru atingerea obiectivelor.

Fie că este vorba de carieră sau de planuri personale, acum este momentul să își stabilească direcții clare și să pună bazele unor schimbări durabile.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Și semnele zodiacale de foc, orientate spre explorare și experiențe noi, simt un val de optimism. Cei născuți în „Săgetător” își pot concretiza planurile de călătorie, pot avansa în relații sau pot da startul unor proiecte personale blocate până acum.

Energia lui septembrie 2025 favorizează acțiunea și curajul.

Așadar, pentru aceste patru zodii, ieșirea lui Mercur din retrograd va aduce stabilitate, curaj și șansa de a transforma intențiile în fapte. Septembrie se anunță a fi o lună de reconstrucție și oportunități, cu accent pe relații și carieră.

