Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”

27 dec. 2025, 17:09, HOROSCOP
Numerologul Mihai Voropchievici a realizat horoscop rune pentru Săptămâna din perioada Crăciunului, fiind vorba de o perioadă plină de provocări pentru unele zodii, care vor avea senzația că sunt urmăriți de forțe malefice. Acesta îi avertizează pe nativi să fie echilibrați și să lase în urmă trecutul, iar finalul de an trebuie să fie atent calculat.

Dintre toate, însă, o singură zodie ne-a atras atenția, aceasta fiind singura binecuvântată de rune în 2026: Pești.

Pești

Peștii sunt binecuvântași în runele din această săptămână de zodia Beorg. Acești nativi vor avea curaj să-și schimbe viața, chiar și unele extrem de mari răsturnări de situație. 2026 este un an greu pentru multe zodii, dar nu și pentru ei.

Citește restul zodiilor, pe livetext.ro.

Cele mai noi