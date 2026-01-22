Prima pagină » Actualitate » Promovare la job + mărire de salariu pentru aceste 2 zodii, în 2026. Cine sunt norocoșii, potrivit experților în astrologie

Promovare la job + mărire de salariu pentru aceste 2 zodii, în 2026. Cine sunt norocoșii, potrivit experților în astrologie

22 ian. 2026, 16:32, Actualitate
Promovare la job + mărire de salariu pentru aceste 2 zodii, în 2026. Cine sunt norocoșii, potrivit experților în astrologie
Galerie Foto 3

Anul 2026 se anunță a fi un an plin de schimbări semnificative pentru mai multe zodii, însă două dintre ele vor avea parte de o promovare neașteptată la locul de muncă, evident, venită odată cu majorarea salariului. Mai mult, Universul pare să le fie aliat în toate aspectele vieții, precum carieră, bani, relații și dezvoltare personală, acest fiind momentul lor să strălucească, să își atingă obiectivele și să se bucure de roadele muncii lor.

Potrivit stiridecluj.ro, este vorba despre nativii din zodiile Berbec și Leu…

Berbec

Berbecii vor avea un 2026 incredibil de productiv, plin de surprize plăcute. Cariera lor va cunoaște un impuls important: fie vor fi promovați la jobul actual, fie vor primi oferte irezistibile care le vor schimba complet calea profesională.

Din punct de vedere financiar, noul an vine cu unele creșteri neașteptate, investiții profitabile și chiar bonusuri mari. Relațiile personale vor fi armonioase, iar energia lor debordantă îi va ajuta să își atingă toate obiectivele. Este un an în care acești nativi pot să viseze frumos și să realizeze tot ceea ce își propun.

Leu

Leii vor fi printre cei mai norocoși nativi, în 2026, iar carisma lor naturală îi va aduce în centrul atenției. Ca urmare, oportunitățile profesionale nu vor întârzia să apară.

Pentru mulți nativi ai acestei zodii, 2026 va fi anul în care încep proiecte de succes sau primesc promovări importante, cu creșteri salariale considerabile. Investițiile și câștigurile suplimentare vor face ca finanțele să fie stabile și în creștere.

Viața personală va fi echilibrată, iar cei dragi le vor fi alături în toate deciziile mari. Este anul în care Leii pot străluci și să lase o amprentă puternică asupra vieții lor.

Autorul mai recomandă:

Zodia stigmatizată de rune pe final de ianuarie 2026. Mihai Voropchievici: „Capul sus, nu vă descurajați”

2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc

Zodia care își întemeiază o familie în 2026. Cristina Demetrescu: „Apar căsătorii!”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
INEDIT Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
15:22
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
EXTERNE Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
14:55
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
14:29
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe