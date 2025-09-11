Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu

Care este zodia care câștigă foarte mulți bani ușor, până la finalul acestei săptămâni, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu.

Săptămâna aceasta este despre eliminarea din viața noastră a barierelor de tot felul, de a pune ordine în viață și de a vedea ce anume este important pentru noi.

Luna Plină sub semnul Feciorei, cu care a debutat săptămâna înseamnă acceptare prin înțelegerea circumstanțelor și adaptare prin disciplină, rutină eficientă, economie, hărnicie, utilitate și sănătate. În aceste zile, nu lupta sau opoziția sunt activate, ci îndurarea eficientă și inteligența.

Amintim că pe 7 septembrie 2025 a avut loc una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de Lună din ultimii ani, cunoscută sub numele de Luna Sângerie. În timpul acestui fenomen, Pământul s-a aliniat perfect între Soare și Lună, iar umbra planetei noastre a acoperit complet discul lunar. În plus, razele de lumina au trecut prin atmosfera terestră și au colorat Luna într-o nuanță roșiatică intensă.

Dar să revenim la zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie 2025. Este vorba despre Săgetător.

Săgetătorii sunt preocupați de bani, nu neapărat de ce câștigă prin salariu, ci mai ales la tot felul de aranjamente care pot fi fparte productive pentru ei. Aranjamentele sunt cu familia ori țin de bunurile de familie și ar fi bine să facă niște tranzacții sau să se sprijine pe niște bunuri. De cealaltă parte, banii puși deoparte sau bunurile de mare valoare sunt recondiționate și reevaluate acum într-un mod pozitiv. Vor veni și călătorii sau discuții cu persoane aflate la distanță sau sus în ierarhie, deci persoane mai greu accesibile ci care pot să discute lucruri legate de muncă sau de reorganizare a intereselor lor. La final de săptămână, adică, 12, 13 și 14 septembrie, aspectele astrale sunt pur și simplu minunate, în sensul că le ies treburile și chiar au spor financiar. Ei pot câștiga bani foarte ușor.

