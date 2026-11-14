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Ministerul de Interne, apel la calm, după ce în spațiul online ar fi apărut îndemnuri la violență, în contextul protestului AUR

Nicolae Oprea
Ministerul de Interne, apel la calm, după ce în spațiul online ar fi apărut îndemnuri la violență, în contextul protestului AUR
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Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat, sâmbătă, un apel la calm, după ce în spaţiul online ar fi apărut îndemnuri la violenţă şi confruntări cu forţele de ordine. Precizările vin în contextul protestului organizat de AUR în Parcul Izvor.

„În spațiul on-line au apărut îndemnuri la violență, cu scopul de a influența cetățenii pentru a iniția confruntări cu forțele de ordine. Majoritatea conturilor care promovează astfel de mesaje sunt fie false,fie înființate recent. Acest amănunt arată faptul că există o acțiune orchestrată.
Facem apel la calm. Dreptul la liberă exprimare și la protest pașnic trebuie respectat. Violența și instigarea la violență nu sunt forme de exprimare a acestui drept. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru siguranța tuturor cetățenilor. Este important de înțeles că siguranța începe și cu ceea ce alegem să distribuim! În momentele în care au loc evenimente publice cu participarea unui număr mare de persoane, informațiile circulă rapid, mai ales pe rețelele de socializare. Din păcate, unele mesaje sunt distribuite cu scopul de a provoca panică, de a alimenta tensiuni sau chiar de a incita la violență. Nu lăsați dezinformarea să transforme o situație obișnuită într-un motiv de teamă sau conflict!”, se arată într-o postare MAI.

Sursa citată vine și cu următoarele sfaturi:

  • Verificați informațiile înainte de a le distribui.
  • Nu redistribuiți mesaje alarmiste, zvonuri sau apeluri la violență.
  • Informați-vă din surse oficiale și evitați să reacționați impulsiv la provocările din mediul online.
  • Semnalați autorităților mesajele care conțin amenințări sau îndemnuri la acte de violență.

Peste 10.000 de oameni la protestul din Parcul Izvor

Câteva mii de oameni s-au strâns, sâmbătă, în zona Parcului Izvor din Capitală. Mitingul de susținere a lui Călin Georgescu este organizat în fața Palatului Parlamentului, iar jandarmii au asigurat complet clădirea, care este înconjurată din toate părțile de forțele de ordine publică.

George Simion a luat cuvântul:

„Suntem aici pentru că un om din sânul poporului român ne-a unit, iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României. Și are în ochi sistemul care a îngenuncheat românii și România. O are vina aceea ce a câștigat alegerile și inimile românilor. Acest miting nu este, așa cum încercau vuvuzelele sistemului să mintă, mitingul AUR. Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților”, a spus Simion.

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