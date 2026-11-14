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Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților. Ce avantaje le promite

Ministrul Dezvoltării le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților. Ce avantaje le promite
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, le cere primarilor să susțină comasarea voluntară a localităților,care ar urma să crească puterea financiară a comunităților și să atragă mai multe investiții. Aflat sâmbătă la Botoșani, oficialul le-a prezentat reprezentanților administrației locale și parlamentarilor din județ măsura „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”.

Ministrul Dezvoltării a anunțat că a demarat o serie de consultări cu autoritățile locale pe tema reorganizării administrative prin asocierea și comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Ce avantaje ar aduce comasarea voluntară a localităților

Potrivit lui Alexandru Stoica, unirea resurselor financiare și administrative ale mai multor unități administrativ-teritoriale le-ar permite acestora să deruleze proiecte majore, dificil de susținut individual de către primăriile mici.

Ministrul a indicat mai multe domenii-cheie în care efectele comasării ar urma să fie resimțite direct de cetățeni, printre care rețelele de apă și canalizare, unitățile de învățământ, serviciile medicale și infrastructura rutieră.

„UAT-urile care își unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiții, de a-și moderniza infrastructura și de a oferi servicii publice de calitate. Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viața de zi cu zi a oamenilor: apă și canalizare, școli moderne, centre medicale și drumuri mai bune”, a explicat Alexandru Stoica.

„START Reforma Administrativă”, prezentată la Botoșani

În cadrul întâlnirii organizate sâmbătă la Botoșani, Alexandru Stoica le-a prezentat prefectului, primarilor și parlamentarilor din județ obiectivele inițiativei „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”. Potrivit ministrului, procesul trebuie construit în parteneriat cu aleșii locali, care cunosc direct problemele și prioritățile comunităților pe care le conduc.

„Reforma administrativă se construiește prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităților locale. Astăzi, la Botoșani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii și parlamentarii din județ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară»”, a transmis Alexandru Stoica într-o postare pe Facebook.

Oficialul i-a încurajat pe primari să analizeze opțiunea unirii voluntare a localităților, subliniind că această decizie poate deschide noi oportunități de dezvoltare pe termen lung.

„Prin comasare voluntară, comunitățile au șansa de a se dezvolta mai repede și mai bine!”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

Sprijin pentru proiectele de investiții aflate în derulare

Ministrul Dezvoltării a punctat că reorganizarea administrativă nu trebuie să rămână o simplă modificare formală a structurilor instituționale, ci trebuie să genereze rezultate concrete pentru locuitori.

Pe agenda discuțiilor de la Botoșani s-au aflat și proiectele de investiții deja începute în județ, precum și blocajele întâmpinate de autoritățile locale în implementarea acestora. Alexandru Stoica a dat asigurări că ministerul caută soluții pentru a sprijini primăriile în finalizarea lucrărilor aflate în curs.

„Am discutat și despre stadiul proiectelor aflate în derulare, despre dificultățile întâmpinate în implementarea investițiilor și despre modul prin care Ministerul Dezvoltării poate sprijini autoritățile locale să își ducă proiectele la bun sfârșit. Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de inițiative concrete și de o colaborare strânsă în perioada următoare”, a mai declarat ministrul Dezvoltării.

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