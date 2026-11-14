Ce a făcut un student după ce a găsit mai multe bancnote de 100 de lei pe un trotuar din Capitală. Momentul a fost surprins de camere

Un tânăr student a găsit mai multe bancnote de 100 de lei pe un trotuar de pe strada Feroviarilor, din Sectorul 1 al Capitalei. Acesta a ales să prefea banii autorităților.

După ce a observat banii, studentul a încercat să găsească proprietarul, dar, pentru că nu a reușit, s-a deplasat la sediul Poliției Locale pentru a-i preda.

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Polițiștii locali au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au reușit să îl găsească pe cel care a pierdut banii pe jos.

Suma recuperată i-a fost restituită omului în doar 30 de minute.

Primarul sectorului 1, George Cristian Tuță, a transmis felicitări atât tânărului pentru spiritul civic, cât și polițiștilor locali pentru rapiditatea intervenției.

„Tânărul este student în București și a ales să rămână anonim. Eu cred însă că gestul lui merită făcut cunoscut. Pentru că onestitatea, bunul-simț și grija față de ceilalți sunt lucruri pe care trebuie să le încurajăm. Îi felicit pe tânăr pentru gestul său și pe polițiștii locali pentru rapiditatea cu care au intervenit. De multe ori vorbim despre camerele de supraveghere atunci când surprind încălcări ale legii. Astăzi vă arăt și un moment în care au ajutat la îndreptarea unei situații”, a scris primarul pe Pagina de Facebook.

Ce riști dacă păstrezi banii găsiți pe stradă

Banii găsiți pe stradă nu pot fi păstrați pur și simplu și rigorile legii sunt aspre. Conform articolului 243 din Codul penal, nepredarea unui bun găsit, în termen de 10 zile, autorităților sau persoanei care l-a pierdut se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă penală.

Aceeași sancțiune este prevăzută și pentru cel care dispune de bunul găsit ca și cum ar fi al său, de exemplu dacă cheltuiește banii. Așadar, termenul de 10 zile nu reprezintă o perioadă în care suma poate fi folosită fără consecințe penale.