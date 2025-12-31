Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment

Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment

31 dec. 2025, 20:00, HOROSCOP
Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment

Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment.

Zodia care își va găsi jumătatea în 2026

Anul 2026 se află sub semnul cifrei „1” (2+0+2+6=10=1), acest lucru însemnând noi începuturi și schimbări radicale în bine.

Lecțiile karmice din 2025 au stat la baza unor învățături de mare valoare și pe plan sentimental: o zodie își va găsi cu siguranță sufletul-pereche în 2026!

Leul va fi atins de săgeata lui Cupidon

Leii vor simți magia iubirii încă din prima lună a anului viitor. Ce singuri au șansa unei relații mult dorite, cu o persoană care le va deveni suflet-pereche.

Vor evolua frumos alături de partenerul lor. Astrologia pune punctul pe „I” pentru Lei: tranzitul lui Jupiter reprezintă unul din cele mai vitale pentru bunăstarea emoțională, deoarece mișcarea planetei amintite în jurul Soarelui are aceeași ciclicitate.

Astfel, tranzitul lui Jupiter îi vizează în principal pe Lei, pentru că la 30 iunie Jupiter intră pe „tărâmul” acestei zodii.

Condițiile vor fi foarte favorabile pentru ca Leii să se îndrăgostească. Există un singur obstacol în calea fericirii lor: propria persoană! Trebuie să-și dorească cu adevărat să ofere și să primească dragoste.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2026. Leii au nevoie de stabilitate
15:00
Horoscop 1 ianuarie 2026. Leii au nevoie de stabilitate
HOROSCOP Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
10:28
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
HOROSCOP Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile
09:31
Va fi 2026 un an bun sau rău pentru tine, în funcție de zodia ta? Cine sunt nativii care vor avea ghinion pe toate planurile
ANUL NOU 2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
05:30
2026 – anul eliberărilor, noilor începuturi și marilor spectacole. Viața bate filmul! În exclusivitate pentru Gândul, astrologul Maria Sârbu face inventarul zodiilor favorizate de astre în noul an
HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
15:00, 30 Dec 2025
Horoscop 31 decembrie 2025. Vărsătorii păstrează o atitudine optimistă
HOROSCOP Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți
12:23, 30 Dec 2025
Zodiac. Cel mai fidel partener. Bărbații născuți în aceste luni sunt considerați cei mai buni soți
Mediafax
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată

Cele mai noi