Zodia care își va găsi jumătatea în 2026. Dragostea îi va surâde în cel mai neașteptat moment.

Anul 2026 se află sub semnul cifrei „1” (2+0+2+6=10=1), acest lucru însemnând noi începuturi și schimbări radicale în bine.

Lecțiile karmice din 2025 au stat la baza unor învățături de mare valoare și pe plan sentimental: o zodie își va găsi cu siguranță sufletul-pereche în 2026!

Leul va fi atins de săgeata lui Cupidon

Leii vor simți magia iubirii încă din prima lună a anului viitor. Ce singuri au șansa unei relații mult dorite, cu o persoană care le va deveni suflet-pereche.

Vor evolua frumos alături de partenerul lor. Astrologia pune punctul pe „I” pentru Lei: tranzitul lui Jupiter reprezintă unul din cele mai vitale pentru bunăstarea emoțională, deoarece mișcarea planetei amintite în jurul Soarelui are aceeași ciclicitate.

Astfel, tranzitul lui Jupiter îi vizează în principal pe Lei, pentru că la 30 iunie Jupiter intră pe „tărâmul” acestei zodii.

Condițiile vor fi foarte favorabile pentru ca Leii să se îndrăgostească. Există un singur obstacol în calea fericirii lor: propria persoană! Trebuie să-și dorească cu adevărat să ofere și să primească dragoste.

Sursa foto: Envato

