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Horoscop sănătate octombrie 2026 | Ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi

Horoscop sănătate octombrie 2026 | Ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi
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Horoscop sănătate octombrie 2026. Iată ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi, dar și cei care trebuie să acorde o atenție sporită acestui lucru.

Gândul a realizat un tabel extrem de util, un ghid din partea zodiilor pentru nativi. Sănătatea este un subiect important, așadar, consultă acest tabel în care sunt date calificative, de la o stea la cinci stele, în funcție de starea de sănătate a fiecărei zodii, dar și eventualele probleme care pot apărea.

Așadar, pentru zodia Berbec, avem un calificativ de două stele, așadar, ei au o energie bună și recuperare rapidă. Pot însă să resimtă dureri de cap, oboseală, tensiune acumulată și mici probleme digestive.

Taurii primesc o trei stele la capitolul sănătate și pot resimți, în luna octombrie, sensibilitate digestive, balonare, dureri de gât și tendință de sedentarism.

Gemenii au o sănătate de patru stele, așadar trebuie să manifeste o atenție sporită luna aceasta, deoarece pot să apară stres, insomnie, epuizare nervoasă și dificultăți de concentrare.

Racul are trei stele la sănătate, Leul are două stele și ajungem la Fecioară, care se remarcă prin cea mai bună sănătate pentru această lună, primind o stea. Fecioarele au vitalitate, rezistență și puține neplăceri din punct de vedere al sănătății.

Balanța are trei stele la capitolul sănătate și se resimt efectele unui program dezordonat, iar Scorpionul, la fel, trebuie să acorde atenție maximă sănătății, având patru stele, care se traduc prin mult stres, migrene și episoade de epuizare.

Trei stele sunt pentru Săgetător, două stele pentru Capricorn și ajungem și la Vărsător care a primit cinci stele, fiind desemnată cea mai sensibilă zodie din luna octombrie. Vărsătorii ar putea avea parte de stres, epuizare, insomnie și oboseală.

Și Peștii trebuie să fie atenți luna aceasta. Cele patru stele pe care le primesc se traduc printr-o imunitate mai sensibilă, răceli, somn neodihnitor și sensibilitate emoțională.

Consultă și tu tabelul de mai sus și vezi unde te încadrezi, în funcție de zodie.

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