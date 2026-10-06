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Zodia triplu-binecuvântată de rune, în ultimele 3 luni din 2026. Mihai Voropchievici anunță „o etapă de strălucire supremă” pentru acești nativi, până la finalul anului

Zodia triplu-binecuvântată de rune, în ultimele 3 luni din 2026. Mihai Voropchievici anunță
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Iată care este zodia triplu-binecuvântată de rune, în ultimele 3 luni din 2026. Mihai Voropchievici anunță „o etapă de strălucire supremă” pentru acești nativii, până la finalul anului.

Zodia triplu binecuvântată de astre este zodia Berbec, care stă sub semnul runei Sowilo, ce simbolizează Soarele.

Astfel, pentru Berbeci, perioada octombrie– decembrie 2026 stă sub semnul unei victorii zdrobitoare pe toate planurile. Runa Sowilo indică, potrivit numerologilui, o etapă de strălucire supremă, în care toate eforturile depuse de la începutul anului dau roade spectaculoase.

Iar până la finalul lunii decembrie, acești nativi depășesc orice obstacol cu o ușurință extraordinară. În plus, proiectele profesionale prind un avânt uriaș și atrăg după sine o stare de prosperitate financiară rară și o vitalitate fizică de invidiat.

Nu în ultimul rând, pe plan personal și sentimental, Berbecii radiază o încredere molipsitoare, reușind să atragă oameni de calitate în jur, dar și să stingă definitiv vechi conflicte de familie. Este, deci, o jumătate de an în care Soarele le luminează complet drumul.

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