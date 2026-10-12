Horoscopul banilor pentru săptămâna 12-18 octombrie 2026 vine cu surprize neplăcute pentru o anumită zodie.

Ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani pentru această săptămână? Află din acest horoscop financiar și sentimental.

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Taurii riscă despărțirea din cauza banilor

În acest interval de toamnă, dinamica relației de cuplu și banii devin o sursă de scandal în familia Taurilor.

Taurii se vor confrunta cu numeroase certuri privind cheltuielile, obligațiile comune și nevoia de a deține controlul absolut asupra economiilor.

Pe fondul unor orgolii puternice, orice diferență de opinie cu partenerul riscă să escaladeze într-o luptă de putere care va duce, inevitabil, la separare.

Ce se întâmplă cu alte zodii, în privința banilor

Și Berbecii trebuie să fie atenți la datorii și banii comuni, Gemenii la conflictele profesionale, Racii și Leii la cheltuielile personale și familiale, iar Fecioarele și Balanțele la plățile și cheltuielile neprevăzute, relevă horoscopul protv.ro.

Scorpionii, Săgetătorii și Peștii ar trebui să clarifice problemele înainte de a lua decizii, în timp ce Capricornii trebuie să fie prudenți cu investițiile și asocierile financiare.

Pentru Vărsători, tensiunile la serviciu pot afecta indirect stabilitatea profesională.

Nu rata: Horoscop sănătate octombrie 2026 | Ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi

Horoscop sănătate octombrie 2026. Iată ce probleme de sănătate ai putea avea luna asta, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai sănătoși nativi, dar și cei care trebuie să acorde o atenție sporită acestui lucru.

Gândul a realizat un tabel extrem de util, un ghid din partea zodiilor pentru nativi. Sănătatea este un subiect important, așadar, consultă acest tabel în care sunt date calificative, de la o stea la cinci stele, în funcție de starea de sănătate a fiecărei zodii, dar și eventualele probleme care pot apărea.

Așadar, pentru zodia Berbec, avem un calificativ de două stele, așadar, ei au o energie bună și recuperare rapidă. Pot însă să resimtă dureri de cap, oboseală, tensiune acumulată și mici probleme digestive.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)