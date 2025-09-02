Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul

03 sept. 2025, 00:15, HOROSCOP
În Horoscopul prezentat la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, Cristina Groza spune că luna septembrie 2025 este Luna Cocoșului de Lemn în zodiacul chinezesc. Această lună marchează o perioadă de oportunități, dar și de dificultăți pentru anumite zodii. 

„Deja a început să se simtă energia lunii septembrie, sau mai exact, a lunii Cocoșului de Lemn. Deși nu am intrat încă oficial în această energie – acest lucru se va întâmpla abia din 7 septembrie – schimbările încep să fie vizibile. Până atunci suntem încă în energia Maimuței, ceea ce înseamnă, că din punct de vedere energetic, ne aflăm încă în luna august”, a spus astroloaga pentru PRO TV.

„Energia lunii septembrie este una a petrecerilor, a iubirii și a socializării. Oamenii vor fi mai relaxați, iar atmosfera generală va fi mai veselă”, a mai spus astrologul.

Dragonul, Maimuța, Capra, Câinele, Calul,  Mistrețul  și Șobolanul vor fi cele mai favorizate zodii, însă astrologul vine cu sfaturi pentru nativii din zodiile care au de înfruntat riscuri.

Șobolan: Risc de viroze și alergii

Șobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Șobolanul va fi energic și pasional, dar trebuie să fie precaut. Virozele, gripele și alergiile sezoniere îl pot da gata. Recomandarea este să se imunizeze.

Bivol: riscuri financiare majore

Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Bivolul poate avea parte de câștiguri financiare, dar și de pierderi catastrofale. Trebuie să colaboreze, să fie atent în ce investește și să economisească.

Tigru: Riscă să ajungă certați cu legea

Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Tigrul va veni din vacanța de vară nervos, impulsiv, fără chef de muncă. Astrologul îi atenționează pe nativi că impulsivitatea „le poate crea probleme cu superiorii, chiar și cu autoritățile, și riscă sancțiuni”. Nativii trebuie să se tempereze.

Iepure:  Feng Shui „negativ”

Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Iepurele vine cu mare chef de muncă și nevoia de a renova. Astrologul îi sfătuiește pe nativi să nu se atingă de zona de sud-est a casei, unde guvernează Șarpele. Dă rău la Feng Shui.  Sub nicio formă nu trebuie să bată cuie cu ciocanul sau să dea cu bormașina acolo, a spus astrologul, care a îndemnat folosirea busolei tradiționale pentru orientare în casă, nu aplicațiile de pe telefonul mobil.

Șarpe: Probleme cu ficatul

Șarpe (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):  Fiind anul său, Șarpele este foarte însetat și are tendința să consume mult alcool. Astrologul îi îndeamnă pe nativi să fie atenți la excese pentru că riscă să-și îmbolnăvească ficatul.

Ce sfat are Cristina Groza pentru Cocoș

Cocoș (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): Considerați cei mai agili și rafinați, astrologul îi previne pe nativii acestei zodii să lase aroganța deoparte.

„Deși este luna lor, nu trebuie să se înfoaie prea mult în pene. (…) Energia ironiei poate aduce conflicte, așa că trebuie să fie mai ponderați. Nu este luna lor să strălucească”, a încheiat astrologul.

Sursa Foto: Envato | Shutterstock

Mediafax
