13.000 de angajați vor fi concediați. Decizia luată de un gigant din industria auto

26 sept. 2025, 14:08, Știri externe
Bosch, cel mai mare furnizor global de echipamente auto, renunță până în anul 2030 la 13.000 de angajați, în special din uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul unei crize din industria auto.

„Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile pe termen lung. Din păcate, aceasta înseamnă că vom trebuie să facem noi concedieri, dincolo de cele anunțate deja. Durerea este mare dar din păcate nu avem alternativă”, a afirmat Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane.

Sindicatul IG Metall, care reprezintă muncitorii din industria germană a respins cu indignare „nivelul istoric al concedierilor”.

„Nu există îndoieli că situația din sectorul auto german și european este extrem de tensionată. Totuși, respingem cu fermitate acest nivel istoric al concedierilor, fără angajamente simultane privind facilitățile din Germania”, a declarat Frank Sell, președintele Consiliului angajaților de la divizia de mobilitate.

Sindicatul acuză gigantul că va provoca „perturbări sociale devastatoare în multe regiuni”.

La începutul anului, compania anunțat că va trebui să renunțe la 9.000 de angajați de la divizia de mobilitate din Germania, a precizat un purtător de cuvânt.

În această lună, Bosch a anunțat măsuri severe de reducere a costurilor, pe fondul unei crize din industria auto.

Markus Heyn, șeful diviziei de mobilitate, și Stefan Grosch, directorul serviciului de resurse umane, au dat interviuri publicațiilor Stuttgarter Zeitung și Stuttgarter Nachrichten în care au anunțat reducerea costurilor cu 2,5 miliarde de euro pe an.

Compania care are sediul în Gerlingen, lângă Stuttgart, lucrează de ceva timp la un plan de a reduce costurile. Totuși, conducerea Bosch nu a specificat un obiectiv precis privind economiile. Un comunicat al companiei arată că noi concedieri sunt inevitabile.

„Întreaga industrie trece printr-o transformare substanțială, trebuie să ne concentrăm în continuare pe menținerea competitivității noastre. Primele măsuri importante au fost adoptate, dar mai sunt multe de făcut”, a declarat Heyn.

