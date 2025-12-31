Prima pagină » Știri externe » Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila

Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila

31 dec. 2025, 08:17, Știri externe
Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila

Autoritățile sud-coreene au afirmat că vor pune capăt creșterii urșilor în ferme pentru recoltarea bilei. Deși a înregistrat un declin, practica încă este prezentă în sectorul agricol, iar acum, 200 de urși sunt crescuți în cuști pentru a li se recolta lichidul biliar.

Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud a anunțat că va interzice creșterea și deținerea urșilor, precum și extragerea bilei acestora, începând cu 1 ianuarie. Modificarea este în conformitate cu o lege revizuită privind protecția drepturilor animalelor, care impune pedepse cu închisoarea de până la doi sau cinci ani pentru cei care o încalcă.

Coreea de Sud deține ferme de urși pentru a le recolta bila

Coreea de Sud este una dintre puținele țări care permit fermelor extragerea bilei de la urși, în special de la urșii negri asiatici, folosită pentru medicina tradițională, dar și drept aliment despre care se consideră că aduce un plus de rezistență și vitalitate.

Totuși, popularitatea acestei practici a scăzut în ultimele două decenii, pe măsură ce îndoielile privind adevăratele efecte medicale au crescut. Pe piața sud-coreeană au fost introduse alternative medicale mai ieftine, iar opinia publică a devenit mult mai sensibilă cu privire la cruzimea față de animale.

Această interdicție face parte dintr-un acord mai amplu încheiat în 2022 între Guvern, fermieri, dar și activiști pentru drepturile animalelor. El vizează interzicerea fermelor de urși crescuți pentru bilă începând din 2026.

Activiștii cumpără urșii de la fermieri

Grupurile de activiști pentru drepturile animalelor cumpără urșii de la fermieri, iar guvernul sud-coreean a înființat facilități pentru adăpostirea animalelor.

În acest an, 21 de urși au fost cumpărați și mutați într-o rezervație administrată de Guvern. Cu toate acestea, aproape 199 de urși sunt crescuți în fermele din toată țara, în timp ce disputa referitoare la sumele de bani solicitate de fermieri pentru renunțarea la activitate continuă.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
10:31
Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
EXTERNE Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert
09:00
Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert
EXTERNE Anchetă în Italia în urma accidentului grav de la telecabina Monte Moro din Macugnaga
07:55
Anchetă în Italia în urma accidentului grav de la telecabina Monte Moro din Macugnaga
FLASH NEWS Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk
07:26
Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk
CONTROVERSĂ Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate
06:30
Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate
ULTIMA ZI DIN 2025 Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
06:00
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce spunem Amin?

Cele mai noi