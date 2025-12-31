Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila

Autoritățile sud-coreene au afirmat că vor pune capăt creșterii urșilor în ferme pentru recoltarea bilei. Deși a înregistrat un declin, practica încă este prezentă în sectorul agricol, iar acum, 200 de urși sunt crescuți în cuști pentru a li se recolta lichidul biliar.

Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud a anunțat că va interzice creșterea și deținerea urșilor, precum și extragerea bilei acestora, începând cu 1 ianuarie. Modificarea este în conformitate cu o lege revizuită privind protecția drepturilor animalelor, care impune pedepse cu închisoarea de până la doi sau cinci ani pentru cei care o încalcă.

Coreea de Sud deține ferme de urși pentru a le recolta bila

Coreea de Sud este una dintre puținele țări care permit fermelor extragerea bilei de la urși, în special de la urșii negri asiatici, folosită pentru medicina tradițională, dar și drept aliment despre care se consideră că aduce un plus de rezistență și vitalitate.

Totuși, popularitatea acestei practici a scăzut în ultimele două decenii, pe măsură ce îndoielile privind adevăratele efecte medicale au crescut. Pe piața sud-coreeană au fost introduse alternative medicale mai ieftine, iar opinia publică a devenit mult mai sensibilă cu privire la cruzimea față de animale.

Această interdicție face parte dintr-un acord mai amplu încheiat în 2022 între Guvern, fermieri, dar și activiști pentru drepturile animalelor. El vizează interzicerea fermelor de urși crescuți pentru bilă începând din 2026.

Activiștii cumpără urșii de la fermieri

Grupurile de activiști pentru drepturile animalelor cumpără urșii de la fermieri, iar guvernul sud-coreean a înființat facilități pentru adăpostirea animalelor.

În acest an, 21 de urși au fost cumpărați și mutați într-o rezervație administrată de Guvern. Cu toate acestea, aproape 199 de urși sunt crescuți în fermele din toată țara, în timp ce disputa referitoare la sumele de bani solicitate de fermieri pentru renunțarea la activitate continuă.

Recomandările autorului: