Prima pagină » Știri externe » Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine

Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine

31 dec. 2025, 10:31, Știri externe

De mai bine de trei zile, Iranul este zguduit de un val de proteste violente. Pornite din Teheran, duminică, protestele s-au extins rapid în peste 30 de orașe ți provincii. Noaptea trecută, protestatarii anti-regim au preluat controlul asupra străzilor din orașul Fooladshahr din provincia Isfahan. Mulțimile au strigat sloganuri explicite: „Moarte dictatorului”, „Nici Gaza, nici Liban, viața mea pentru Iran”, „Femeie, viață, libertate”.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată arestarea mai multor protestatari. Potrivir înregistrărilor video și rapoartelor din presă, forțele de securitate au tras cu arme de foc în direcția demonstranților.

Deși protestele au fost inițial motivate de nemulțumiri economice, ele au căpătat rapid o dimensiune politică, cu scandări îndreptate împotriva Republicii Islamice și a liderului acesteia, Ali Khamenei.

Rapoartele din Teheran indică faptul că scandările antiguvernamentale au continuat pe tot parcursul nopții, în diverse zone auzindu-se strigăte de „Moarte lui Khamenei” și „Moarte dictatorului”. Ali Khamenei este liderul suprem al Iranului, în funcție din 1989. El a fost anterior președinte al Iranului din 1981 până în 1989.

Hamadan, Izeh, Arak, Norabad Mamasani și Fooladshahr din Isfahan se numără printre orașele în care protestele au continuat pe tot parcursul nopții.

Potrivit unui raport publicat în buletinul informativ Amir Kabir, noaptea trecută, studenții Universității Allameh Tabatabai au scandat sloganuri precum „Toți acești ani de crime, moarte acestui regim”.

Prințul moștenitor al Iranului incită la revoltă

În unele videoclipuri, ca și în ultimele zile, se aud sloganuri în favoarea prințului Reza Pahlavi. Acesta trăiește în exil din 1979

În ultimul său mesaj pe rețelele de socializare, Reza Pahlavi a făcut apel la poporul iranian să se alăture „grevelor și protestelor naționale”: „Funcționari publici, lucrători din domeniul energiei și transporturilor, șoferi de camioane, asistenți medicali, profesori și cadre universitare, industriași și antreprenori, pensionari și cei lipsiți de mijloace, uniți-vă și alăturați-vă acestei mișcări naționale.”

El a făcut apel și la iranienii din străinătate să „își dubleze eforturile” în cadrul campaniei „We Take Back Iran” („Recucerim Iranul”) „pentru a duce vocea națiunii iraniene în fața mass-media, a instituțiilor internaționale și a guvernelor și parlamentelor străine”.

Ardashir Arjmand, consilier principal al lui Mir-Hossein Mousavi, fost prim-ministru al Iranului, a susținut, de asemenea, cu fermitate protestele, afirmând: „Acest regim nu are nici capacitatea, nici voința de a face reforme. Salvarea Iranului, păstrarea integrității sale teritoriale, independența, respingerea amenințărilor externe și eliberarea de tiranie necesită participarea pe scară largă a poporului, astfel încât acest regim autocratic să poată fi respins”.

De asemenea, au fost publicate imagini cu represiunea împotriva protestatarilor și cu forțele de securitate care au tras asupra demonstranților din Hamadan.

Ieri, la protestele din bazarul și zonele centrale ale Teheranului, s-au alăturat un număr mare de studenți, pe lângă comercianți și negustori.

Ultimele rapoarte indică arestarea unui număr de studenți, buletinul informativ Amir Kabir raportând eliberarea unora dintre ei: „Shahin Shakhoohi, Aref Hadinejad, Mabin Aminian, Mani Eidi, Mojan Mehdi-Zadeh, Negar Mehdi-Nia și Shayan Dehkordi-Adami, studenți ai Universității din Teheran, care au fost arestați în timpul protestelor de marți, au fost eliberați”.

Reacția Departamentului de Stat al SUA la protestele din Iran

Contul oficial în limba persană al Departamentului de Stat al SUA, care a răspuns protestelor din Iran din ultimele zile și i-a sprijinit pe protestatari, a scris, miercuri, într-o postare pe X: „Suntem profund îngrijorați de rapoartele și videoclipurile care arată că protestatarii pașnici din Iran se confruntă cu intimidări, violențe și arestări. A cere drepturi fundamentale nu este o crimă. Regimul Republicii Islamice trebuie să respecte drepturile poporului iranian și să pună capăt represiunii.”

Protestele din Iran au început duminică, când mai mulți proprietari de magazine din Teheran au protestat împotriva creșterii prețului dolarului.

Inflația, cauza protestelor din Iran

La originea protestelor a fost explozia prețurilor. Inflația depășește 50%, cu creșteri vertiginoase ale prețurilor produselor de bază — +150 % pentru orez, +255 % pentru fasole. Țara, supusă sancțiunilor, nu mai vinde suficient petrol, nu mai atrage capitaluri și nu mai are acces la circuitele bancare internaționale.

Viața de zi cu zi devine insuportabilă, scrie presa internațională. Penuria de medicamente se agravează. Întreruperi de apă, restricții de energie electrică, școli închise. Aparatul de stat nu mai face față. În procesiunile de protest, acuzațiile curg: corupție, incompetență, risipă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste

Președintele Iranului acuză că SUA, Israelul și Europa desfășoară un „război total” împotriva Teheranului

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert
09:00
Motivul incredibil pentru care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite importă nisip din Australia, China sau Belgia, deși sunt înconjurate de deșert
EXTERNE Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila
08:17
Coreea de Sud are o practică neobișnuită. Crește urșii în ferme pentru a le recolta bila
EXTERNE Anchetă în Italia în urma accidentului grav de la telecabina Monte Moro din Macugnaga
07:55
Anchetă în Italia în urma accidentului grav de la telecabina Monte Moro din Macugnaga
FLASH NEWS Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk
07:26
Războiul se intensifică: Drone rusești lovesc clădiri civile în Odesa, armata ucraineană atacă obiective strategice din Rusia și Luhansk
CONTROVERSĂ Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate
06:30
Financial Times: 2025 a fost despre „costul uman al unei lumi fără reguli”. Drepturile civililor și regulile de război sunt din ce în ce mai puțin respectate
ULTIMA ZI DIN 2025 Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
06:00
Evenimentele care cutremurat politica mondială în 2025: Trump a revenit, Vance a șocat Münchenul, iar dosarele Epstein zguduie lumea. Vicepreședintele SUA: „România a anulat alegerile în baza unor suspiciuni șubrede”
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce spunem Amin?

Cele mai noi