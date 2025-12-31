Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine

De mai bine de trei zile, Iranul este zguduit de un val de proteste violente. Pornite din Teheran, duminică, protestele s-au extins rapid în peste 30 de orașe ți provincii. Noaptea trecută, protestatarii anti-regim au preluat controlul asupra străzilor din orașul Fooladshahr din provincia Isfahan. Mulțimile au strigat sloganuri explicite: „Moarte dictatorului”, „Nici Gaza, nici Liban, viața mea pentru Iran”, „Femeie, viață, libertate”.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată arestarea mai multor protestatari. Potrivir înregistrărilor video și rapoartelor din presă, forțele de securitate au tras cu arme de foc în direcția demonstranților.

Deși protestele au fost inițial motivate de nemulțumiri economice, ele au căpătat rapid o dimensiune politică, cu scandări îndreptate împotriva Republicii Islamice și a liderului acesteia, Ali Khamenei.

Rapoartele din Teheran indică faptul că scandările antiguvernamentale au continuat pe tot parcursul nopții, în diverse zone auzindu-se strigăte de „Moarte lui Khamenei” și „Moarte dictatorului”. Ali Khamenei este liderul suprem al Iranului, în funcție din 1989. El a fost anterior președinte al Iranului din 1981 până în 1989.

Hamadan, Izeh, Arak, Norabad Mamasani și Fooladshahr din Isfahan se numără printre orașele în care protestele au continuat pe tot parcursul nopții.

Potrivit unui raport publicat în buletinul informativ Amir Kabir, noaptea trecută, studenții Universității Allameh Tabatabai au scandat sloganuri precum „Toți acești ani de crime, moarte acestui regim”.

Prințul moștenitor al Iranului incită la revoltă

În unele videoclipuri, ca și în ultimele zile, se aud sloganuri în favoarea prințului Reza Pahlavi. Acesta trăiește în exil din 1979

În ultimul său mesaj pe rețelele de socializare, Reza Pahlavi a făcut apel la poporul iranian să se alăture „grevelor și protestelor naționale”: „Funcționari publici, lucrători din domeniul energiei și transporturilor, șoferi de camioane, asistenți medicali, profesori și cadre universitare, industriași și antreprenori, pensionari și cei lipsiți de mijloace, uniți-vă și alăturați-vă acestei mișcări naționale.”

El a făcut apel și la iranienii din străinătate să „își dubleze eforturile” în cadrul campaniei „We Take Back Iran” („Recucerim Iranul”) „pentru a duce vocea națiunii iraniene în fața mass-media, a instituțiilor internaționale și a guvernelor și parlamentelor străine”.

Ardashir Arjmand, consilier principal al lui Mir-Hossein Mousavi, fost prim-ministru al Iranului, a susținut, de asemenea, cu fermitate protestele, afirmând: „Acest regim nu are nici capacitatea, nici voința de a face reforme. Salvarea Iranului, păstrarea integrității sale teritoriale, independența, respingerea amenințărilor externe și eliberarea de tiranie necesită participarea pe scară largă a poporului, astfel încât acest regim autocratic să poată fi respins”.

De asemenea, au fost publicate imagini cu represiunea împotriva protestatarilor și cu forțele de securitate care au tras asupra demonstranților din Hamadan.

Ieri, la protestele din bazarul și zonele centrale ale Teheranului, s-au alăturat un număr mare de studenți, pe lângă comercianți și negustori.

Ultimele rapoarte indică arestarea unui număr de studenți, buletinul informativ Amir Kabir raportând eliberarea unora dintre ei: „Shahin Shakhoohi, Aref Hadinejad, Mabin Aminian, Mani Eidi, Mojan Mehdi-Zadeh, Negar Mehdi-Nia și Shayan Dehkordi-Adami, studenți ai Universității din Teheran, care au fost arestați în timpul protestelor de marți, au fost eliberați”.

Reacția Departamentului de Stat al SUA la protestele din Iran

Contul oficial în limba persană al Departamentului de Stat al SUA, care a răspuns protestelor din Iran din ultimele zile și i-a sprijinit pe protestatari, a scris, miercuri, într-o postare pe X: „Suntem profund îngrijorați de rapoartele și videoclipurile care arată că protestatarii pașnici din Iran se confruntă cu intimidări, violențe și arestări. A cere drepturi fundamentale nu este o crimă. Regimul Republicii Islamice trebuie să respecte drepturile poporului iranian și să pună capăt represiunii.”

Protestele din Iran au început duminică, când mai mulți proprietari de magazine din Teheran au protestat împotriva creșterii prețului dolarului.

Inflația, cauza protestelor din Iran

La originea protestelor a fost explozia prețurilor. Inflația depășește 50%, cu creșteri vertiginoase ale prețurilor produselor de bază — +150 % pentru orez, +255 % pentru fasole. Țara, supusă sancțiunilor, nu mai vinde suficient petrol, nu mai atrage capitaluri și nu mai are acces la circuitele bancare internaționale.

Viața de zi cu zi devine insuportabilă, scrie presa internațională. Penuria de medicamente se agravează. Întreruperi de apă, restricții de energie electrică, școli închise. Aparatul de stat nu mai face față. În procesiunile de protest, acuzațiile curg: corupție, incompetență, risipă.

