A 11-a zi de CRIZĂ în Franța. Guvernul se confruntă cu două MOȚIUNI DE CENZURĂ. Marine Le Pen insistă asupra organizării unor noi alegeri

16 oct. 2025, 11:12, Știri externe
Două moțiuni de cenzură, depuse de partidul Franța Nesupusă și de Mobilizarea Națională (RN), urmează să fie examinate în această dimineață, în Adunarea Națională.

Rezultatului votului este incert, ceea ce face posibilă căderea Guvernului premierului-desemnat, Sebastien Lecornu, la cinci zile de la numirea sa.

Câțiva membri ai Partidului Republicanilor, ai Partidului Socialist și ai grupului Liot ar putea vota în favoarea cenzurii Guvernului Lecornu. Mobilizarea Națională ar putea sprijini votul cu 123 de deputați, Franța Nesupusă cu 71, Ecologiștii cu 37, Partidul Comunist Francez cu 16 și Uniunea Dreptei pentru Republică cu 16. Între 273 și 282 de parlamentari ar putea vota în favoarea moțiunii de cenzură. Totuși, această cifră ar fi insuficientă pentru a provoca căderea Guvernului, deoarece moțiunea necesită sprijinul a 289 de parlamentari pentru a fi adoptată.

Vicepreședinta Partidului Republicanilor, Florence Portelli, a declarat că există „multă diviziune în cadrul partidului, în special între activiști și federații, pe de o parte, și parlamentarii din Adunarea Națională, pe de altă parte”. Aceasta a susținut că „ar fi votat” moțiunea de cenzură dacă ar fi fost deputată. De asemenea, Portelli l-a îndemnat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, să demisioneze.

Eric Ciotti, președintele partidului Uniunea Dreptei pentru Republică, a făcut apel la parlamentarii din Partidul Republican să voteze cenzura și să nu fie „ghidați de frică”.

Lecornu, dezbatere aprinsă cu Le Pen

De asemenea, fosta președintă a RN a apărat moțiunea de cenzură, reiterând faimoasa replică a generalului de Gaulle, care a numit domnia partidelor „regimul nenorocirii”, potrivit BFMTV.

Marine Le Pen a declarat că formațiunile de stânga „au făcut orice pentru a evita revenirea la urne, dar se vor întoarce cu siguranță”.

Sebastien Lecornu a acuzat-o pe Le Pen că „minte poporul francez”, spunându-le parlamentarilor „fie intrăm într-o dezbatere, fie într-o criză politică”.

