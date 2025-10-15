Prima pagină » Știri externe » A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON

15 oct. 2025, 11:29, Știri externe
A 10-a zi de CRIZĂ în Franța. Partidul Socialist nu va depune o nouă moțiune de cenzură. Marine Le Pen denunță o „coaliție” condusă de MACRON

Partidul Socialist din Franța a anunțat că nu va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu, datorită „suspendării imediate și complete” a reformei pensiilor din 2023 și abandonarea articolului privind asumarea răspunderii.

„Credem că, din momentul în care premierul a anunțat suspendarea imediată și completă și a confirmat excluderea articolului 49,3 și posibilitatea unui dezbateri în care, în cele din urmă, Parlamentul va avea ultimul cuvânt privind problemele de justiție fiscală, există condițiile ca dezbaterea bugetară să înceapă”, a explicat Laurant Baumel, parlamentar socialist.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, le-a cerut tuturor membrilor să „respecte” decizia colectivă de a nu cenzura Guvernul Lecornu, evocând nevoia adoptării unui buget pe 2026.

RN denunță decizia Partidului Socialist

Președintele partidului Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, a denunțat ceea ce numește „pactul Faure-Macron”.

„Partidul Socialist îi permite președintelui să urmeze o politică respinsă în mod covârșitor de poporul francez”, a declarat Bardella, potrivit BFMTV.

Liderul de extremă-dreapta a făcut apel la unii deputați ai Partidului Socialist să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

La rândul său, fosta președintă a  RN, Marine Le Pen, a criticat aspru decizia Partidului Socialist. În timpul unei conferințe după reuniunea grupului RN/UDR, Marine Le Pen a denunțat „o coaliție de mișcări”, condusă de președintele Emmanuel Macron, care „face tot ce poate pentru a împiedica organizarea unor noi alegeri”.

„Acest lucru lasă puțini oameni de partea democrației”, a avertizat Le Pen.

Marine Le Pen, a criticat aspru noul proiect de buget pentru 2026, prezentat, marți, de premierul Sebastien Lecornu, avertizând că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

„Nu avem absolut nimic de așteptat de la acest Guvern”, a declarat Le Pen, criticând un buget în care „cheltuielile statului continuă să crească cu cel puțin 25 de miliarde de euro”.

Foto: Profimedia

