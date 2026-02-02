Cârtița care prevestește încă șase săptămâni de iarnă grea pentru americani

Pe 2 februarie, de „Ziua Cârtiței”,o marmotă numită Punxsutawney Phil, este scoasă anual din bârlog pentru a prevesti vremea în următoarele șase luni.

Potrivit tradiției americane din Pennsylvania, dacă marmota și-a văzut umbra și se întoarce în bârlog, înseamnă că vor urma încă șașe săptămâni de iarnă, potrivit NBC News.

Dacă rămâne în afara bârlogului, primăvara va sosi mai devreme. Tradiția de „Ziua Cârtiței” are loc din secolul al 19-lea.

În ultimii 20 de ani, marmota Phill a avut dreptate în proporție de 35%.

America, devastată de furtunile de zăpadă din ultima lună

De la finalul anului trecut, Statele Unite s-au confruntat cu furtuni puternice de zăpadă. 146 de persoane au murit în urma accidentelor rutiere cauzate de furtunile de zăpadă din luna ianuarie. Și anul trecut, marmora Phill a anunțat prelungirea iernii, însă, s-a înregistrat cea mai caldă lună martie din istorie, transmite Administrația Națională Oceanică și Atmosferică.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Furtuna de zăpadă face ravagii în Statele Unite: cel puțin 30 de morți și peste 500.000 de locuințe fără curent. Mii de zboruri, afectate. Până când va persista valul de frig