Franța coboară costul vieții pentru studenți: mese complete la 1 euro pentru toți

Statul francez extinde una dintre cele mai importante măsuri sociale din ultimii ani. Mesele la cantină costă acum 1 euro pentru toți studenții, nu doar pentru cei cu venituri mici. Decizia vine după ce aproape jumătate dintre tineri spun că au fost nevoiți să renunțe la mâncare din lipsa de bani.

Mese complete la 1 euro pentru toți

Universitățile din Franța aplică acum un tarif unic de 1 euro pentru un meniu complet, format din trei feluri de mâncare. Până recent, acest preț era rezervat exclusiv studenților aflați în dificultate financiară, în timp ce restul plăteau 3,30 euro.

Schimbarea vine după presiuni constante din partea organizațiilor studențești, care au cerut egalitate pentru toți.

Pentru Alexandre Ioannides, un student de 18 ani din Paris, această măsură îi va reduce drastic cheltuielile lunare cu cantina.

„Vin aici de 20 de ori pe lună. Asta înseamnă aproximativ 60 de euro. Acum, însă, voi plăti doar 20 de euro”, a spus el, adăugând că banii economisiți îi va folosi pentru „ieșiri sau mese la restaurant”, a declarat acesta, conform The Guardian.

Finanțare de 120 de milioane de euro în 2027

Politica vizează atenuarea presiunii financiare asupra studenților din Franța, unde un sondaj realizat în ianuarie de o organizație sindicală studențească a arătat că 48% dintre studenți au renunțat la mâncare din motive financiare, iar 23% au făcut acest lucru de mai multe ori pe lună.

Aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de programul de prânz la 1 euro în 2024, o creștere de 5,3% față de anul precedent, cu aproximativ 46,7 milioane de mese servite la tarifele reduse și standard de 3,30 euro, potrivit operatorului de restaurante universitare Crous.

Ministrul învățământului superior, Philippe Baptiste, a anunțat o finanțare de 120 de milioane de euro în 2027 pentru susținerea programului.

„Este o mică revoluție internă”, a declarat Baptiste, care a promis că va supraveghea programul pentru a se asigura că acesta nu va duce la o sarcină de lucru excesivă pentru personalul cantinelor sau la o scădere a calității mâncării.

