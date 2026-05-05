Axios: SUA au avertizat Iranul printr-un mesaj privat înainte de a începe escortarea navelor civile prin Strâmtoarea Ormuz

Casa Albă a înștiințat duminică Teheranul cu privire la operațiunea de ghidare a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și i-a avertizat pe iranieni să nu intervină, scrie Axios. Informarea a avut ca scop prevenirea unei escaladări a conflictului, dar, în ciuda acestui avertisment, Iranul a lansat o serie de atacuri asupra Marinei Statelor Unite, a navelor comerciale și a Emiratelor Arabe Unite.

Marți, într-o conferință de presă la Pentagon, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Interarme, Dan Caine, au minimizat toate aceste incidente petrecute luni în Strâmtoarea Ormuz și au precizat că armistițiul rămâne în vigoare.

În ciuda declarațiilor celor doi oficiali de la Pentagon, unele surse americane și israeliene sunt de părere că Donald Trump ar putea da ordinul de reluare a atacurilor la sfârșitul acestei săptămâni, dacă acest impas diplomatic va continua. Luni, în cadrul unui interviu acordat jurnalistului Hugh Hewitt, președintele american a fost întrebat dacă perioada de încetare a focului s-a încheiat. Drept răspuns, Trump a spus scurt și evaziv: „Nu pot să vă spun asta”.

Șeful Pentagonului a precizat marți că menține o comunicare deschisă, cât și discretă cu iranienii pentru a permite desfășurarea operațiunii navale în Strâmtoarea Ormuz.

În prima zi a operațiunii Statelor Unite de degrevare a Golfului Persic, Iranul a efectuat mai multe atacuri asupra navelor Marinei americane care au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, dar și asupra unor nave comerciale și asupra Emiratelor Arabe Unite. În ciuda acestor reacții, Dan Caine a precizat că atacurile au fost „sub pragul reluării operațiunilor de luptă majore”.

„Există unele acțiuni pe care le întreprinde uneori IRGC, care sunt în afara limitelor a ceea ce ar putea dori negociatorii iranieni. Este treaba lor să-i țină în frâu și să creeze condițiile pentru un acord”, a precizat Pete Hegseth.

