Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni armistițiu de două zile cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării din Federația Rusă.

Armistițiul va fi în vigoare între 8 și 9 mai 2026. Rusia comemorează 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă: Televiziunea rusă anunță participarea premierului slovac Robert Fico la Parada de Ziua Victoriei de la Moscova