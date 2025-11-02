A fost selectat noul pom de Crăciun care va fi amplasat în centrul financiar al New Yorkului. Va avea o stea Swarovski cu cristale

Cel mai faimos pom de Crăciun a fost ales. Și este frumos! La fiecare an, de 30 de ani, șeful grădinar Erik Pauze din Rockfeller Center este persoana care are onoarea de a selecta bradul care va înfrumuseța plaza Midtown Manhattan la fiecare Crăciun.

Coniferul veșnic verde, cu o vârstă estimată de 75 de ani, se află pe proprietatea familiei Russ de mai bine de 60 de ani. Are o înălțime de 22 metri și diametrul de 13 metri.

„Imediat cum l-am văzut, am știut că este perfect”, a spus Pauze, potrivit NBC.

„Mă bucur să fac amintirile mult mai plăcute cu familia mea și prietenii din copilărie cu acest pom de Crăciun”, a spus Judy Russ, proprietara.

Bradul va fi tăiat pe 6 noiembrie și transportat în Rockfeller Center pe 8 noiembrie, unde va fi decorat cu 50.000 de becuri LED și va avea în vârf o stea Swarovski de 400 de kilograme, creată de arhitectul Daniel Libeskind în 2018, cu 70 de vârfuri acoperite cu 3 milioane cristale.

Luminile vor fi aprinse din 3 decembrie 2025.

