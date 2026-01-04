A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani

Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank, a murit la 96 de ani. Regele Charles i-a adus un omagiu și a menționat că aceasta „a promovat bunătatea, curajul și înțelegerea”.

Regina Camilla este Patroana Trustului Anne Frank, al cărui Eva Schloss era co-fondator și președinte de onoare, scrie mirror.co.uk.

Eva s-a născut Eva Geiringer, în 1929, la Viena. A fost închisă în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, alături de mama, tatăl și fratele ei.

După ce trupele sovietice au eliberat lagărul, în 1945, Eva a revenit în Amsterdam, având-o alături doar pe mama ei, deoarece tatăl și fratele ei au murit în lagărul nazist.

Mama ei s-a măritat ulterior cu Otto Frank, astfel că Eva a devenit sora (postmortem) a celebrei Anne Frank, al cărei jurnal a emoționat generații întregi.

Eva a vorbit toată viața despre experiențele ei, pentru ca ororile Holocaustului să nu fie date uitării.

Eva s-a mutat, după război, la Londra, unde s-a măritat cu Zvi Schloss. Mama ei, Frtizi, s-a căsătorit cu Otto, tatăl lui Anne Frank, în următorul an.

În 1990, Eva a co-fondat Anne Frank Trust UK, cu scopul de a ajuta tinerii să treacă peste prejudecăți și de a-i învăța cine a fost Anne Frank și ce a reprezentat Holocaustul.

Trustul a susținut 132.000 de tineri, până în 2024.

Cine a fost Anne Frank

Annelies Marie „Anne” Frank (1929-1945) a fost o fată evreică germană, care și-a pierdut cetățenia germană în exilul neerlandez și care a căzut victimă genocidului nazist din cel de-al Doilea Război Mondial. Este cunoscută datorită jurnalului pe care l-a ținut în ascunzătoarea din Amsterdam, înainte de a fi arestată.

Jurnalul, publicat după război de către tatăl ei, care supraviețuise, este considerat un document istoric al Holocaustului, autoarea devenind o figură-simbol a victimelor naziștilor.

