Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar

O monedă care s-a aflat peste 75 de ani într-o colecție de familie a fost vândută la licitație cu suma de 6 milioane de dolari.

Pe data de 9 decembrie, a fost scos la vânzare de către casa de licitații Stack’s Bowers Galleries un exemplar recent descoperit și al 16-lea cunoscut al legendarului dolar de argint din 1804, supranumit drept „Regele monedelor americane”.

Această monedă provine din moștenirea colecționarului new-yorkez James A. Stack Sr., ale cărui colecții au fost formate în anii 1930 și 1940 și ulterior împărțite între cei trei copii ai săi, intenția fiind aceea ca nepoții să se bucure de ele.

O parte bună din colecție a fost vândută între 1975 și 1995, însă unul dintre moștenitori și-a păstrat partea și decenii la rând nimeni nu a știut. În partea lui se afla și un dolar din 1804, despre care nici măcar numismații experimentați nu știau că există.

„Când familia Stack ne-a arătat moneda în 2024, am fost uluiți că o piesă atât de importantă putea rămâne ascunsă atât de mult timp”, a declarat Vicken Yegparian, vicepreședinte executiv al Stack’s Bowers, pentru Newsweek. „Probabil am fost primul om din afara familiei care a văzut-o în ultimii 75 de ani. În momentul în care am ținut-o în mână, am știut că este autentică, fiind cea mai importantă descoperire numismatică americană a secolului XXI”, a mai spus aceasta.

Misterul dolarului din anul 1804 datează încă din 1834, când Monetăria Statelor Unite a bătut dolari de argint datați cu 1804, care urmau să fie cadouri diplomatice pentru lideri mondiali, inclusiv pentru regele Siamului și sultanul din Muscat.

Deși în anul 1804 nu au fost bătute monede cu această dată, piesele speciale realizate în 1834 au devenit instantaneu rarități. Sunt cunoscute opt exemplare originale, precum și șapte reluaări ulterioare, despre care se crede că au fost produse pentru colecționari la mijlocul secolului al XIX-lea. Exemplarul Stack apărut recent este considerat a face parte din acest al doilea grup.

