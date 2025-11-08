Vecinii te pot reclama. Construcțiile care necesită AUTORIZAȚIE: Proprietarii pot fi obligați să le demoleze.

Cei care au efectuat lucrări fără autorizație în curte, de exemplu, pot fi sancționați potrivi legii, avertizează capital.ro.

Se merge chiar și până la demolare. O construcție este considerată ilegală dacă este ridicată fără autorizație de construire sau dacă nu respectă parametrii autorizației eliberate (înălțime, volum, amplasament, destinație).

Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții este clară: aceste fapte reprezintă contravenții grave și pot aduce amenzi usturătoare sau chiar demolarea obligatorie a construcțiilor respective.

Situațiile cele mai frecvente în care proprietarii nu respectă legea vizează extinderi de clădiri fără aprobare, modificarea mansardei sau construirea unui gard, garaj sau anexă fără documentația aferentă.

În situația în care aceste lucrări te afectează direct, să spunem că îți umbresc curtea sau încalcă distanțele legale dintre proprietăți sau chiar pun în pericol structura altor imobile, atunci poți depune o sesizare oficială.

Sesizarea la primăria locală, primul pas

Primul pas este să depui o sesizare la primăria de care aparține imobilul. În cele mai multe cazuri, compartimentul de urbanism este cel care verifică existența autorizației și poate dispune oprirea lucrărilor.

Sesizarea se realizează în scris și va conține adresa exactă a construcției, descrierea situației, eventuale poze și datele tale de contact.

Trebuie neapărat să soliciți un număr de înregistrare, pentru a putea urmări stadiul plângerii respective.

Primăria este obligată să trimită un inspector pe teren, care să constate situația și să aplice sancțiuni, după caz.

Dacă proprietarul este găsit fără autorizație, se poate dispune oprirea imediată a lucrărilor și se stabilește un termen pentru intrarea în legalitate.

Ce poți face dacă Primăria nu ia măsuri

Dacă, în ciuda sesizării tale lucrările continuă, te poți adresa direct Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC).

Inspectorii ISC pot verifica documentația urbanistică, pot amenda beneficiarul și chiar pot sesiza instanța pentru desființarea construcției ilegale.

Amenda pentru lucrări fără autorizație poate varia între 1.000 și 100.000 de lei. De asemenea, dacă șantierul provoacă disconfort major sau pune în pericol siguranța publică, poți solicita sprijinul poliției locale sau al Gărzii de Mediu, mai ales în cazul în care sunt afectate spații verzi sau terenuri agricole.

Cum se ajunge la demolarea construcției

Dacă proprietarul nu obține autorizația în termenul stabilit sau refuză să sisteze lucrările, primăria poate solicita desființarea construcției pe cale administrativă, precizează sursa citată.

Mai mult, costurile acestor lucrări sunt suportate din buzunarul proprietarului, iar, dacă refuză să plătească, poate fi executat silit.

