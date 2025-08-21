Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu aceste monede, de fapt

Turiștii aruncă monede în maiestuoasa Fântână Trevi din Roma, purtând dorințe de dragoste sau sănătate. Fără ca ei să știe însă, acestea oferă un ajutor practic oamenilor pe care turiștii nu îi vor întâlni niciodată.

De sute de ani, vizitatorii veniți la Roma au respectat ritualul de a arunca o monedă în fântână, fără a se gândi prea mult la ce anume se întâmplă cu ea.

Astăzi, monedele se adună vreme de câteva zile, după care sunt scoase și trimise către filiala din Roma a organizației catolice Caritas, care le numără și folosește banii pentru a finanța o bancă de alimente, o cantină și diverse proiecte sociale.

Panouri amplasate în jurul fântânii informează că banii merg către acte de caritate, o idee care bucură mulți dintre turiștii veniți să se fotografieze la monument.

„Am vrut să îmi pun o dorință foarte dragă mie”, a spus Yula Cole, din Brazilia, după ce a aruncat o monedă. „Dar știu și că moneda aceasta nu rămâne acolo, ci va ajuta oameni nevoiași. Mi-am pus o dorință, dar sper ca banii aceștia să ajute și dorințele altor oameni”, a declarat acesta, potrivit stirileprotv.ro.

În anul 2022, Caritas a colectat 1,4 milioane de euro din fântână, iar în 2023 sumar ar fi fost chiar mai mare. Roma este una dintre cele mai vizitate capitale din lume, cu 21 de milioane de turiști anual. Scoaterea monedelor este un real spectacol.

Zi și noapte, turiștii se înghesuie în jurul fântânii pentru a face fotografii. Legenda spune că, dacă arunci o monedă cu mâna dreaptă peste umărul stâng, te vei întoarce la Roma. Oamenii își mai adaugă, bineînțeles, propriile dorințe.

Astăzi, intratul în apă este interzis, iar turiștii riscă amenzi dacă o fac.

