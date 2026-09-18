Accident aviatic în SUA: un avion F-16 al armatei americane s-a prăbușit în condiții suspecte în Michigan. Pilotul s-a catapultat în ultimul moment

Un avion de luptă F-16 al Gărzii Naționale Aeriene din Texas s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Michigan. Pilotul a reușit să se catapulteze și a scăpat nevătămat. Autoritățile au evacuat zona din jurul locului accidentului.

Un avion de vânătoare F-16 aparținând Gărzii Naționale Aeriene din Texas s-a prăbușit în apropiere de Traverse City, în statul Michigan, în timpul unei misiuni de antrenament de rutină. Informația, apărută inițial în presa americană, a fost confirmată de armată, potrivit CNN.

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Pilotul a reușit să se catapulteze înainte ca aparatul să se prăbușească și nu a fost rănit.

„Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene din Texas, alocat Escadrilei 149 de Vânătoare s-a prăbușit în timpul unei misiuni de antrenament de rutină”, a transmis unitatea militară americană pe pagina sa de Facebook.

Sursa video – X/@geotechwar

Pilotul F-16 s-a catapultat. Cauzele accidentului sunt investigate

„Pilotul s-a catapultat cu succes din avion. Incidentul face obiectul unei anchete”, a precizat Escadrila 149 de Vânătoare, fără să ofere deocamdată informații suplimentare despre circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Autoritățile locale au instituit măsuri de siguranță în jurul zonei în care s-a prăbușit avionul. Un ordin de evacuare este în vigoare pe o rază de o milă, aproximativ 1,6 kilometri, în jurul locului accidentului.

Nu au fost comunicate până în acest moment informații despre eventuale victime la sol sau despre pagubele provocate de prăbușirea aeronavei.

Gary Peters, senator de Michigan, a anunțat că urmărește evoluția situației și că încearcă să obțină informații suplimentare de la autoritățile implicate.