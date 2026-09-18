Rusia intră, începând de astăzi, într-un maraton electoral de trei zile pentru alegerea noilor deputați din Duma de Stat. Considerat de mulți analiști politici drept un scrutin de fațadă, acesta este primul test electoral de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina. Într-o atmosferă marcată de apatie socială și un control total al Kremlinului, scrutinul din acest an aduce două premiere majore: ucrainenii din teritoriile ocupate de ruși își vor alege reprezentanții politici și excluderea definitivă a ultimei voci anti-război de pe buletinele de vot, Partidul Iabloko. Cu toate acestea, miza mare a acestor alegeri este validarea internă a politicilor lui Vladimir Putin.

Alegeri fără opțiune de pace în Rusia

Deși rezultatul politic este previzibil, unde Partidul Rusia Unită al lui Putin este așteptat să obțină majoritatea voturilor, președintele rus va transforma acest scrutin într-un barometru al sprijinului popular pentru războiul din Ucraina. Prezența la vot va fi una foarte mare, iar Kremlinul se va folosi de acest lucru ca de o dovadă a „unității naționale” în fața Occidentului. Spre exemplu, în discursul de săptămâna aceasta, Putin a îndemnat cetățenii să iasă la urne și a sugerat că un absenteism ridicat ar putea fi interpretat ca o lipsă de loialitate față de armată și stat.

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Spre deosebire de standardele democratice din alte țări, la acest scrutin nu participă observatori independenți din partea OSCE sau a altor organisme occidentale care au reputație în acest sens. Potrivit purtătoarei de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, printre observatorii internaționali care au confirmat participarea se numără reprezentanți ai Comunității Statelor Independente (CSI), Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), BRICS, Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum și ai unor țări din Africa, Orientul Mijlociu și America Latină. Rolul acestora este acela de a valida în mod formal corectitudinea procesului electoral în fața opiniei publice ruse.

Rușii au la dispoziție trei zile pentru a vota cu partidul favorit

Alegerile parlamentare din Rusia încep fără o opoziție reală, fără surprize și sub o supraveghere strictă. Primele secții de votare au fost deschise în Extremul Orient, în Peninsula Kamceatka și Districtul autonom Ciukotka încă de la ora 23:00, ora Moscovei (8:00, ora locală).

Alegerile pentru noua componență a Dumei de Stat, dar și alte alegeri locale, vor avea loc pe parcursul a trei zile, până duminică la ora 20:00. Anvergura acestui scrutin este una de amploare, având în vedere că au existat peste 2.200 de campanii electorale la diferite niveluri, urmând să fie ocupate 20.700 de locuri parlamentare la nivel central și local.

În ceea ce privește Duma de Stat, există un total de 450 de locuri care trebuie ocupate, dintre care 225 în circumscripția electorală federală și tot atâtea locuri în circumscripțiile regionale. Deși Rusia are un sistem politic complex, plaja electorală nu este una foarte mare. Rușii au de ales dintre zece partide politice prezente pe buletinul de vot pentru pentru Duma de Stat, deși inițial Comisia Electorală Centrală a Rusiei a înregistrat 11 partide pentru aceste alegeri.

Singurul partid de opoziție din Rusia, exclus de pe buletinele de vot

Pe 10 august, chiar în ziua în care a fost aprobat formatul buletinului de vot, Curtea Supremă a Rusiei a admis un proces intentat de partidul Rodina pentru eliminarea listei de candidați a partidului Iabloko pentru alegerile Dumei de Stat. Ulterior, pe 17 august, instanța a confirmat decizia de radiere a listei inițiale.

Partidul Iabloko a fost ultima formațiune politică legală rămasă în Rusia care avea o platformă declarată anti-război și care critica deschis invazia Ucrainei. Excluderea acestuia a fost contestată vehement, însă hotărârea instanței a rămas definitivă, iar formațiunea politică condusă de Nikolai Rîbakov a catalogat decizia ca fiind eliminarea totală a opțiunii de pace de pe buletinele de vot. Partidul lui Rîbakov a fost singurul grup de opoziție de la aceste alegeri, după ce restul structurilor politice asociate cu opoziția din exil sau cu rețelele disidenților au fost declarate, încă din anii precedenți, drept „organizații extremiste” sau „agenturi străine”.

Care sunt partidele favorite la aceste alegeri

Toate partidele rămase sunt considerate partide pro-Kremlin sau „opoziție tolerată” care mimează democrația, dar susțin războiul și deciziile lui Vladimir Putin. Formațiunea „Rusia Unită”, partidul de guvernământ condus de facto de președintele rus, deține controlul absolut și este plasat de centrele de cercetare sociologică controlate de stat, precum VTsIOM sau FOM, pe primul loc cu o majoritate confortabilă.

Pe locul al doilea în sondaje se află Partidul Comunist din Federația Rusă (KPRF), care susține ferm războiul și politicile externe ale Kremlinului. Pe locul trei se află Partidul Liberal Democrat din Rusia (LDPR), o formațiune naționalistă de extremă dreapta care este, la fel, loială deciziilor Kremlinului. Următoarea grupare politică este „Oamenii Noi” (Novîie Ludi), un partid tânăr, catalogat drept „liberal de fațadă” și creat cu acordul puterii pentru a atrage electoratul urban. Toate acestea sunt urmate de „Rusia Justă-Pentru Adevăr”, o grupare de stânga naționalistă și pro-război, ca toate celelalte.

Ordinea partidelor pe buletinul de vot

1. Rusia Unită

2. Partidul Liberal Democrat din Rusia

3. Partidul Democrației Directe

4. Verzii

5. Rusia Dreaptă

6. Rodina

7. Partidul Comunist din Federația Rusă

8. Partidul Pensionarilor

9. Comuniștii din Rusia

10. Oamenii Noi

Locuitorii din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare

Locuitorii din Republicile Populare Donețk și Luhansk, precum și din regiunile Zaporojia și Herson, teritorii ucrainene ocupate de Rusia, vor participa pentru prima dată la alegerile parlamentare federale. Se așteaptă ca prezența locuitorilor din aceste zone, cărora li s-au impus pașapoarte rusești în ultimii ani, să fie cât mai mare pentru a arăta sprijinul popular față de Rusia în detrimentul vechii guvernări ucrainene.

333 de secții de votare organizate peste hotare

În ceea ce privește votul din străinătate, există 333 de secții de votare în 152 de țări. Pentru cetățenii ruși care locuiesc în România, aceștia își pot exercita dreptul de vot doar duminică, între orele 08:00 și 20:00, la o singură secție înființată la Ambasada Rusiei de pe șoseaua Kiseleff.

Peste 48 de milioane de ruși au ales să voteze electronic

Pentru cei care nu vor sau nu pot să se deplaseze la secțiile de votare, au la dispoziție sistemul de vot electronic. În urma cererilor depuse anterior, peste 48,4 milioane de ruși au ales să voteze prin sistemul electronic, potrivit datelor oferite de șefa Comisiei Electorale Centrale. Cu toate acestea, mulți analiști avertizează că această metodă este complet netransparentă deoarece serverele sunt controlate direct de serviciile de informații și ministere. Nu există nicio modalitate prin care observatorii independenți să poată verifica dacă voturile digitale nu sunt modificate automat în sistem.

ngajații din sectorul public, din marile corporații de stat și din armată au fost obligați să se înregistreze pe platformele online de vot și să voteze încă din prima zi, direct de la locul de muncă.