Fostul șef al spionilor români cere demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European

Fost șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu este de părere că Siegfried Mureșan, nominalizat de Nicușor Dan la funcția de premier, trebuie să își dea urgent demisia din Parlamentul European.

Într-o postare pe Facebook, Silviu Predoiu afirmă că nu crede în soluția aleasă de președintele României. „Și sunt mulți ca mine”, este convins fostul șef al SIE.

Predoiu: „România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles”

Potrivit acestuia, „România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles”. Astfel, demisia din Parlamentul European ar fi primul gest pe care îl poate face Siegfried Mureșan pentru a câștiga încrederea clasei politice de la București.

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„Personal, nu cred că domnul Siegfried Mureșan poate reprezenta soluția pentru criza noastră guvernamentală. Si sunt convins că sunt mulți ca mine. Dar, dacă, totuși, vrea să încerce să ne convingă, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu: să demisioneze ACUM din Parlamentul European.

După bâlba cu «am nevoie de timp de gândire», deși era candidatul PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie, nu mai este loc pentru ambiguități. România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles. Altfel, joaca de-a premierul desemnat pare mai degrabă un exercițiu de imagine și un rând nou în CV decât asumarea reală a unei responsabilități”, a scris Predoiu pe Facebook.

Sorin Grindeanu ironizează alegerea lui Siegfried Mureșan

Nici președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu crede în desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democraților afirmă că reacțiile venite chiar din partea PNL și USR îi dau impresia că europarlamentarul a fost propus „ca să fie făcut de râs”. Mai mult, Grindeanu susține că Mureșan a spus că se mai gândește pentru că trebuia să primească aprobarea cuiva din afara țării înainte de a accepta mandatul.

„Am văzut reacțiile unor oameni neimplicați politic și care au fost la fel de surprinși și de dezamăgiți ca și mine. Dar ce mă miră e următorul lucru. M-am uitat și la reacțiile celor din USR și PNL. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor.

Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire?.

Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România.

Se antrenează acest domn Siegfried Mureșan de vreo trei luni, de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru. Se antrenează pe Facebook. Ne-a inundat cu postări …și el deja pare că gâfâie, că nu e pregătit”, a spus Sorin Grindeanu.