Un dosar în care liderul interlop Robert Nica era cercetat după ce l-ar fi amenințat pe presupusul amant al soției sale a fost închis, la începutul acestei săptămâni, de către magistrații Judecătoriei Sectorului 5, la cererea procurorilor.

Fost lider al grupării Sportivilor, care ani la rând a controlat cu autoritate străzile Sectorului 4, Robert Nica reușise să strângă o avere considerabilă după ce și-a investit banii în afaceri imobiliare.

În ultimii ani însă, afacerile au început să se clatine. În paralel, viața personală a fostului lider interlop ar fi devenit și ea un dezastru. Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că în cursul anului 2023 a fost deschis, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, un dosar pentru amenințare și hărțuire.

Liderul interlop l-a bătut pe tatăl soției sale

Sursele citate au precizat că Nica i-ar fi reproșat lui Constantin Robert Șogârdea, un bărbat care ar fi lucrat pentru el ca șofer, că ar avea o relație amoroasă cu soția lui.

Nica l-ar fi căutat și i-ar fi transmis amenințări, în timp ce bărbatul respectiv, care este la rândul său un membru al lumii interlope și a fost un apropiat al grupării Sportivilor, nu ar fi rămas dator, astfel că cei doi ar fi ajuns să se amenințe inclusiv cu moartea.

Pe fondul conflictului, Nica ar fi ajuns inclusiv în arest preventiv după ce, în urma unei crize de furie, și-a bătut socrul și pe concubinul cumnatei sale.

Robert Nica a avut avocat din oficiu

În ce privește conflictul cu fostul șofer al lui Robert Nica, procurorii au decis, după trei ani de anchetă, să renunțe la urmărirea penală și au notificat instanța de judecată, care, la data de 14 septembrie, a admis cererea parchetului.

„Soluția pe scurt: Admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 formulată în dosarul nr. 8516/164/P/2023.

În baza art. 318 alin.15 c.p.p. confirmă soluţia de renunţare la urmărire penală dispusă prin rechizitoriul nr. 8516/164/P/2023 din data de 08.05.2026 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5, prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală, în cauza având ca obiect infracţiunile prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 206 alin. 1 cu apl. art. 35 alin. 1 c.p. privind pe intimaţii SCHMUTZER MARIAN, ŞOGÂRDEA CONSTANTIN ROBERT, NICA ROBERT FLORIN.

În baza art. 275 alin. (3) c.p.p. , cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorarii avocaţi oficiu în cuantum de câte 411 lei pentru intimaţii NICA ROBERT FLORIN şi SCHMUTZER MARIAN se vor avansa din fondul MJ. Definitivă”, se arată în hotărârea instanței Judecătoriei Sectorului 5.