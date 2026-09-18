Cutremur într-o zonă neobișnuită din România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs vineri dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Seismul a fost înregistrat în Moldova, județul Suceava, și a avut magnitudinea 3,1, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la ora 04:09:39, ora locală a României. Seismul s-a produs adâncimea de 21,4 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în zona Moldova, Suceava. Conform datelor oficiale, cutremurul s-a produs la: 34 km sud de Suceava; 58 km sud de Piatra Neamț; 65 km sud de Botoșani; 87 km sud de Roman.

12 cutremure de la începutul lunii septembrie

Seismul din Suceava vine după mai multe mișcări telurice înregistrate în România în această lună. De la începutul lunii septembrie și până vineri dimineață au fost consemnate 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1.

Cel mai puternic dintre acestea s-a produs pe 6 septembrie, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea 4,1, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.