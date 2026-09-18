Prima pagină » Actualitate » Cutremur într-o zonă neobișnuită din România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Cutremur într-o zonă neobișnuită din România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Elena Popescu
Cutremur într-o zonă neobișnuită din România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cutremur s-a produs vineri dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Seismul a fost înregistrat în Moldova, județul Suceava, și a avut magnitudinea 3,1, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la ora 04:09:39, ora locală a României. Seismul s-a produs adâncimea de 21,4 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în zona Moldova, Suceava. Conform datelor oficiale, cutremurul s-a produs la: 34 km sud de Suceava; 58 km sud de Piatra Neamț; 65 km sud de Botoșani; 87 km sud de Roman.

12 cutremure de la începutul lunii septembrie

Seismul din Suceava vine după mai multe mișcări telurice înregistrate în România în această lună. De la începutul lunii septembrie și până vineri dimineață au fost consemnate 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1.

Cel mai puternic dintre acestea s-a produs pe 6 septembrie, în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea 4,1, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fostul șef al spionilor români cere demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European
07:36
Fostul șef al spionilor români cere demisia lui Siegfried Mureșan din Parlamentul European
ACTUALITATE 18 Septembrie, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 50 de ani. Moare Salvatore Toto Schillaci
07:15
18 Septembrie, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 50 de ani. Moare Salvatore Toto Schillaci
EXCLUSIV Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
06:00
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
EXCLUSIV Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
05:00
Decizie de ultimă oră a magistraților după cel mai răsunător scandal amoros din lumea interlopă bucureșteană. S-ar fi ajuns la amenințări cu moartea
NEWS ALERT VIDEO | Alți patru protestatari violenți trimiși la „ferma cu grilaj” și unul în arest la domiciliu după scandalul public făcut în Piața Victoriei la protestul fermierilor
00:37
VIDEO | Alți patru protestatari violenți trimiși la „ferma cu grilaj” și unul în arest la domiciliu după scandalul public făcut în Piața Victoriei la protestul fermierilor
ULTIMA ORĂ În drum spre Ucraina, Nicușor Dan înnoptează în Suceava, după ce s-a oprit la o mănăstire. Ce scop are vizita președintelui. „Încerc să înțeleg mai bine”
22:53
În drum spre Ucraina, Nicușor Dan înnoptează în Suceava, după ce s-a oprit la o mănăstire. Ce scop are vizita președintelui. „Încerc să înțeleg mai bine”
Mediafax
ȘOCANT! Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Generalii români, primiți cu muzică și dans în Africa. Imagini spectaculoase de la misiunea UE
Click
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de gemenele de la Cheeky Girls? Monica și Gabriela sunt total schimbate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Secretul numelui capitalei Greciei: Atena era un nume la plural!
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Trump schimbă strategia pentru a-l convinge pe Putin să facă pace cu Ucraina: SUA ar putea demara acorduri comerciale cu Rusia
08:05
Trump schimbă strategia pentru a-l convinge pe Putin să facă pace cu Ucraina: SUA ar putea demara acorduri comerciale cu Rusia
NEWS ALERT Accident aviatic în SUA: un avion F-16 al armatei americane s-a prăbușit în condiții suspecte în Michigan. Pilotul s-a catapultat în ultimul moment
07:21
Accident aviatic în SUA: un avion F-16 al armatei americane s-a prăbușit în condiții suspecte în Michigan. Pilotul s-a catapultat în ultimul moment
Patrick André de Hillerin: Siegfried Mureșan e ca iarna. I-a luat pe toți prin surprindere!
07:00
Patrick André de Hillerin: Siegfried Mureșan e ca iarna. I-a luat pe toți prin surprindere!
ALEGERI Au început alegerile parlamentare în Rusia. Care sunt mizele și cum vrea Putin să transforme scrutinul într-un barometru pentru sprijinirea războiului
07:00
Au început alegerile parlamentare în Rusia. Care sunt mizele și cum vrea Putin să transforme scrutinul într-un barometru pentru sprijinirea războiului
REACȚIE Cristian Tudor Popescu comentează că Nicușor Dan „era dezamăgit și scârbit” la momentul desemnării lui Siegfried Mureșan
23:15
Cristian Tudor Popescu comentează că Nicușor Dan „era dezamăgit și scârbit” la momentul desemnării lui Siegfried Mureșan
REACȚIE Grindeanu: „Când îți propune cineva să fii prim-ministru tu mai ceri timp de gândire?” / „Domnul Siegfried trebuia să ceara voie, și nu din România” / „Se antrenează pe Facebook de trei luni și deja pare că gâfâie”
22:56
Grindeanu: „Când îți propune cineva să fii prim-ministru tu mai ceri timp de gândire?” / „Domnul Siegfried trebuia să ceara voie, și nu din România” / „Se antrenează pe Facebook de trei luni și deja pare că gâfâie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe