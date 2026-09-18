Metrorex s-a aflat aproape două săptămâni într-o situație neprevăzută care a creat un disconfort pentru călătorii care circulă în zona de sud a Bucureștiului. Compania de metrou a fost nevoită recent să introducă pe Magistrala 2 garnituri Bombardier, dar care nu erau omologate să circule pe toată această rută.

Imediat după ce Alstom a decis, la începutul lunii septembrie, să cheme în revizie șapte garnituri CAF de pe Magistrala 2, Metrorex a adus pe această rută trei trenuri Bombardier, de pe Magistralele 1 și 3.

Doar că trenurile Bombardier nu erau omologate de către Autoritatea Feroviară Română (AFER) să circule pe noua linie dintre Berceni și Tudor Arghezi, care a fost deschisă în 2023.

„Aproape două săptămâni, cele trei garnituri Bombardier nu puteau ajunge la stația Tudor Arghezi, în lipsa omologării AFER. În primele zile, întorceau la Berceni, pentru că de acolo se intră pe altă instalație. La un moment dat, s-a putut circula până la capăt, dar nu pe codurile de pe această linie, ci pe modul manual și cu doi mecanici. Când circuli pe codurile de pe linie, trenul nu poate trece pe roșu, se frânează automat, totul este automatizat. Pe modul manual, este nevoie de doi oameni în cabină, pentru siguranță”, au explicat surse din Metrorex pentru Gândul.

Pe Magistrala 2 se circulă cu mai puține garnituri decât în vară

Zilele trecute, garniturile Bombardier au obținut omologarea AFER, iar trenurile circulă până la capăt.

Pe Magistrala 2 se circulă cu mai puține garnituri decât în vacanță și au crescut timpii de succedare a trenurilor.

Gândul a dezvăluit recent faptul că Alstom a decis să cheme în revizie șapte garnituri CAF de pe Magistrala 2, astfel că pe această rută se circulă în prezent deficitar.

„Nu putem să respectăm graficul de circulație. Noi azi circulăm cu 15 garnituri în loc de 18. Eu mă întreb ce se va întâmpla dacă mentenorul (Alstom – n.r.) nu ne va da trenurile la 1 octombrie, când încep și facultățile.

În ultima perioadă, crește numărul de călători cu 100 de mii pe săptămână, pentru că s-au terminat vacanțele”, a declarat, zilele trecute, Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex (USLM).

Magistrala 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Ce stații are Magistrala 2 de metrou

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută

Magistrala 2 are 15 stații: