Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 18 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ronaldo Luís Nazário de Lima este unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Născut pe 18 septembrie 1976, la Rio de Janeiro, Brazilia, el s-a remarcat încă din adolescență prin viteză, tehnică şi forță. A devenit cunoscut în Europa după transferul la PSV Eindhoven, iar ulterior a evoluat pentru echipe importante precum FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid și AC Milan. Cu echipa națională a Braziliei, Ronaldo a avut o carieră remarcabilă. A câștigat Cupa Mondială în 1994 și 2002, iar la turneul din Coreea de Sud și Japonia a înscris opt goluri, inclusiv două în finala câștigată împotriva Germaniei. La acel moment, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai fotbalului mondial. De-a lungul carierei, a primit de trei ori trofeul FIFA World Player of the Year și a cucerit de două ori Balonul de Aur, în 1997 și 2002. A fost apreciat pentru driblingurile spectaculoase, accelerația explozivă și capacitatea de a marca din situații dificile. Ronaldo s-a retras din fotbalul profesionist în 2011, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un nume care a devenit sinonim cu excelența în atac.

Salvatore Toto Schillaci a fost un fotbalist italian devenit celebru în întreaga lume după prestațiile sale extraordinare la Campionatul Mondial din 1990, desfășurat în Italia. Născut pe 1 decembrie 1964, la Palermo, el și-a început cariera la clubul local AMAT Palermo, înainte de a se afirma la FC Messina. Evoluțiile sale i-au adus transferul la Juventus în 1989, unde a atras rapid atenția prin viteza, determinarea și instinctul de golgheter. Momentul de vârf al carierei sale a venit la Mondialul din 1990. Deși nu era considerat înaintea turneului unul dintre marii favoriți ai naționalei Italiei, Schillaci a devenit eroul competiției, marcând șase goluri și câștigând atât Gheata de Aur, cât și premiul pentru cel mai bun jucător al turneului. În 1992 s-a transferat la Inter Milano, iar ulterior a evoluat în Japonia pentru Júbilo Iwata, devenind primul italian care a jucat în J.League. La echipa națională a Italiei a disputat 16 meciuri și a marcat 7 goluri. Salvatore Toto Schillaci a murit pe 18 septembrie 2024, la vârsta de 59 de ani, după o luptă cu cancerul de colon. El rămâne în memoria fanilor drept fotbalistul care a transformat o ascensiune neașteptată într-una dintre cele mai memorabile povești din istoria fotbalului italian.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂53: Traian 🇮🇹♛ al doilea din așa-zișii cinci împărați buni ai Imperiului Roman. În timpul domniei sale imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă

🎂1819: Leon Foucault 🇫🇷🌍🧭 a demonstrat rotația Pământului în jurul axei sale (pendulul lui Foucault, instalat în Pantheonul din Paris). Alte contribuții ale sale în fizică: determinarea vitezei luminii, inventarea giroscopului, descoperirea „curenților Foucault”

🎂1905: Greta Garbo 🇸🇪🇺🇸🎬 Încă din perioada filmului mut a fost considerată un star internațional, sex simbol, model care a fost ulterior urmat de multe alte actrițe. Federico Fellini susținea că „a fost fondatoarea unui ordin religios numit „cinema””. A fost supranumită divina, sfinxul suedez sau prințesa de vis a eternității

🎂1923: Ana, Principesă de Bourbon-Parma 🇫🇷🇷🇴♛ soția Regelui Mihai I al României

🎂1949: Peter Shilton 🇬🇧⚽️ deține recordul la numărul de meciuri jucate pentru echipa națională de fotbal a Angliei, 125, și de asemenea recordul mondial absolut, all-time, la numărul de apariții pe teren în toate competițiile oficiale, 1390 de meciuri jucate

🎂1961: James Gandolfini 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul Tony Soprano în serialul Clanul Soprano

🎂1971: Jada Pinkett Smith 🇺🇸🎬 A fost soția lui Will Smith, cu care are doi copii, Jaden și Willow

🎂1973: Mário Jardel 🇧🇷⚽️

🎂1974: Sol Campbell 🇬🇧⚽️

🎂1976: Ronaldo (Ronaldo Luis Nazário de Lima) 🇧🇷⚽️ unul din cei trei jucători care au câștigat premiul Fotbalistul Anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane și Lionel Messi

🎂1979: Alison Lohman 🇺🇸🎬 The Big White (2005), Where the Truth Lies (2005), 2005 Delirious (2006)

Decese 🕯

🕯️1970: James Marshall „Jimi” Hendrix 🇺🇸🎸 Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale, și unul dintre cei mai celebri muzicieni ai secolului XX. Moare din cauza consumului de barbiturice, la doar de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Decesul său a contribuit la Clubul 27, termen luat ființă odată cu moartea mai multor muzicieni de 27 de ani (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin și Jim Morrison) între 1969 și 1971. Seria de evenimente tragice a devenit și rămâne un subiect permanent al culturii populare

🕯️1980: Katherine Anne Porter 🇺🇸✒️ Romanul ei Ship of Fools din 1962 a fost cel mai bine vândut roman din America în acel an

🕯️2019: Alexandru Darie 🇷🇴🎭 regizor de teatru. Este fiul cunoscutului actor de teatru și film Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu

🕯️2024: Salvatore Toto Schillaci 🇮🇹⚽️ golgheter al Campionatului Mondial din 1990, cu 6 goluri, a murit de cancer de colon, la 59 de ani

Evenimente📋

📋💰🟰🪙 Ziua Internațională a Egalității de Salarizare – International Equal Pay Day

📋🇨🇱 Chile: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței (1810)

📋🪨 Ziua mondială a geologilor

Calendar 🗒️

🗒️14: Tiberius este confirmat ca împărat roman de Senatul Roman în urma morții naturale al lui Augustus

🗒️96: Împăratul roman Domițian este asasinat în urma unei conjurații de palat. Va fi succedat de Nerva, care a fondat linia împăraților adoptivi

🗒️324: Constantin cel Mare l-a învins pe Licinius în bătălia de la Chrysopolis, bătălie ce a adus Imperiul Roman sub controlul lui, și în cele din urmă a dus la creștinarea acestuia

🗒️1600: Mihai Viteazul este învins la Mirăslău de generalul Gheorghe Basta

🗒️1739: Prin pacea de la Belgrad, Oltenia este reîncorporată Țării Românești

🗒️1809: „The Royal Opera House” din Londra, distrusă în 1808, se redeschide cu premiera Macbeth, de William Shakespeare

🗒️1851: A apărut prima ediție a ziarului The New York Times sub titlul „The New York Daily Times”

🗒️1879: Prima vizită oficială a principelui Alexandru al Bulgariei în Regatul României

🗒️1904: A apărut, la București, până în 1930, săptămânalul umoristic „Furnica”

🗒️1911: Regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc: „Amor fatal”, „dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf”. Acesta corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din acea vreme. Din distribuție făceau parte Lucia Sturdza-Bulandra, Tony Bulandra, A. Barbelian. Este considerat film pierdut

🗒️1914: S-a încheiat Acordul secret ruso-român prin care Rusia, în schimbul neutralității prietenoase a României, recunoștea dreptul țării noastre asupra teritoriilor locuite de români aflate în Austro-Ungaria

🗒️1931: A început agresiunea Japoniei împotriva Chinei. Acțiunile agresive ale Japoniei au drept rezultat ocuparea în mai puțin de cinci luni a întregului teritoriu al Chinei de nord-est

🗒️1939: Guvernul polonez al lui Ignacy Mościcki fuge în România

🗒️1944 Submarinul britanic HMS Tradewind torpileează vasul cargo japonez Junyō Maru, ucigând 5.600 de oameni, în majoritate muncitori sclavi și prizonieri de război

🗒️1951: Premiera în SUA a filmului Un tramvai numit dorință (A Streetcar Named Desire), realizat după piesa cu același titlu a dramaturgului Tennessee Williams. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a fost și regizorul piesei de teatru montată pe Broadway. În 1999, filmul, considerat ca fiind unul clasic, a fost denominat ca fiind de o „importanță culturală semnificativă” de către Biblioteca Congresului SUA. Ca atare, a fost selecționat spre conservare în Registrul național de filme al SUA

🗒️1952: Charlie Chaplin a părăsit SUA pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi la ordinul lui J. Edgar Hoover, directorul FBI

🗒️1954: Președintele finlandez J.K. Paasikivi devine primul șef de stat occidental care primește cea mai înaltă onoare a Uniunii Sovietice, Ordinul Lenin

🗒️1965: Astronomii japonezi amatori descoperă cometa Ikeya-Seki. Cometa va deveni mai târziu atât de strălucitoare încât va putea fi văzută lângă Soare în timpul zilei. S-a dovedit a fi una dintre cele mai strălucitoare comete văzute în ultimii mii de ani și este uneori cunoscută sub numele de „Marea Cometă din 1965”

🗒️1973: Bahamas, Republica Democrată Germania și Republica Federală Germania sunt admise în ONU

🗒️1974: A fost inaugurat, la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român

🗒️1977: Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute (în întregime) împreună

🗒️1997: A intrat în vigoare Convenția ONU asupra interzicerii folosirii, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal

🗒️1998: S-a înființat ICANN, o organizație non-profit care se ocupă cu asignarea numelor de domenii și a adreselor IP în Internet

🗒️2001: SUA. Scrisori care conțin spori antrax sunt trimise prin poștă către mai multe birouri de presă, la Princeton, New Jersey, ABC News, CBS News, NBC News, New York Post și National Enquirer. În total, douăzeci și două de persoane sunt expuse, rezultând cinci decese

🗒️2014: Scoția votează împotriva independenței față de Regatul Unit, cu 55% la 45%. Prezența la vot a fost de 84,59%