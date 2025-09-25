Accident cumplit: Șapte călugări, printre care și unul român și-au pierdut viața în Sri Lanka

Șapte călugări budiști, printre care se aflau trei cetățeni străini și un român, și-au pierdut viața în Sri Lanka. Un vagon acționat cu cablu s-a rupt și s-a prăbușit pe versantul unui munte din nord-vestul țării.

Tragedie în Sri Lanka, șapte călugări, printre care și unul român, și-au pierdut viața într-un accident

Victimele erau într-o cabină improvizată și se îndreptau către unitățile de meditație de pe vârful muntelui din celebra mănăstire forestieră Na Uyana.

„În vagon se aflau 13 călugări. Doi au reușit să scape cu răni ușoare, dar alți patru se află în stare critică”, a declarat un oficial al poliției pentru AFP.

Potrivit sursei citate, printre victimele care și-au pierdut viața se numără călugări din India, Rusia și posibil din România. Rapoartele preliminare au arătat că un cablu s-a rupt, iar vagonul s-a prăbușit cu viteză mare, sărind ulterior de pe șine și izbindu-se de un copac.

Mănăstirea Na Uyana se află la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala Colombo.

Comunitățile monahale și budismul

Accidentul a readus în atenție comunitatea monahală budistă, o religie cu rădăcini de peste 2.500 de ani în India. Budiștii cred în reîncarnarea sufletului și în atingerea iluminării, denumită nirvana, ei urmează învățăturile lui Buddha, care le oferă posibilitatea de a opri ciclul reîncarnării.

Budismul reprezintă una dintre principalele religii ale lumii. S-a născut în Asia de Sud în jurul secolului al V-lea î.e.n. și s-a răspândit în Asia și restul lumii în următoarele milenii.

Religia aceasta se împarte în trei școli principale: Mahayana, Theravada și Vajrayana. Mahayana este răspândit în China, Japonia, Coreea, Mongolia, Taiwan și Tibet, punând accent pe modelele de bodhisattva – ființe care ating iluminarea și se întorc pentru a-i învăța pe oameni. Theravada, prezentă în Cambodgia, Laos, Myanmar, Sri Lanka și Thailanda, se concentrează pe viața monahală și meditație. Vajrayana, răspândită în Tibet, Nepal și Mongolia, oferă o cale mai rapidă către iluminare prin ritualuri specifice.

