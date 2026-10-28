UDMR nu va susţine nicio creştere de taxe şi impozite. Kelemen Hunor spune că nu există suportabilitate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că reorganizarea administraiv-teritorială care urmează să se producă în România ar încălca cel puţin două acorduri internaţionale, în ceea ce priveşte drepturile omului.

Potrivit lui Hunor, sunt „două acorduri internaționale, Carta Autonomiei Locale și Carta Drepturilor Minorităţilor Naționale” care trebuie să fie respectate în contextul unei reorganizări.

„Ambele prevăd câteva prevederi legate de astfel de modificări și spun că prin referendum trebuie făcut, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poate fi schimbat procentul etnic în urma reformei administrative. Deci sunt două chestii principale, dar noi nu am intrat în, noi nu am discutat nici cu PSD, nici cu Luca Niculescu despre această reformă care.. Deci, eu spun în felul următor: România are nevoie de o reformă, administrație, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită”, a declarat Hunor, la Parlament, miercuri.

Liderul UDMR a mai spus şi că partidul pe care-l reprezintă nu va fi de acord cu creşterea niciunei taxe, dacă se va ivi un astfel de context al actualului guvern